Представлены новые камеры для смартфонов Samsung: почему эксперты пока не в восторге

Компания Samsung остается монополистом в сфере производства сенсоров для камер. Именно ее сенсоры используются во многих популярных телефонах – тут и Vivo, и HONOR, и Xiaomi, и, конечно, сами гаджеты Samsung. Теперь компания анонсировала "совершенно новый" 200-мегапиксельный сенсор, но экспертов эта новость не очень-то воодушевила.

Еще до анонса Samsung подогревала интерес заявлениями, что это "первый в мире сенсор с размером пикселей всего 0,5 мкм", пишет androidauthority.com. Эксперты высказывают сомнения, что новый сенсор действительно будет лучше нынешних 200-мегапиксельных камер. Речь о сенсоре камеры ISOCELL HP5 200MP размером 1/1,56 дюйма.

Размер пикселя матрицы камеры – ключевой фактор, влияющий на качество изображения, поясняют специалисты. Более крупные пиксели улавливают больше света, и в результате получаются более яркие и четкие фотографии с меньшим уровнем шума. Поэтому гордиться супермаленькими пикселями как-то странно.

Samsung утверждает, что ISOCELL HP5 использует несколько технологий, которые помогают смягчить переход к уменьшению размера пикселей и сенсора. Компания сообщает, что сенсор использует технологии фронтальной глубокой изоляции (FDTI) и двойного вертикального затвора передачи (D-VTG) для максимального захвата света. Но эксперты говорят, что это не новая технология: D-VTG уже использовался в предыдущих 200-мегапиксельных сенсорах, а FDTI появился много лет назад.

Однако производитель сенсора камеры также сообщает об использовании технологии DTI Center Cut (DCC). Заявлено, что эта технология обеспечивает 150%-ное увеличение коэффициента преобразования и 40%-ное снижение уровня случайного шума. Технология DCC также должна улучшить работу автофокусировки в сочетании с существующей системой автофокусировки Super QPD.

Другие заметные усовершенствования, компенсирующие меньший размер пикселя, включают высокопропускающий антибликовый слой (High-T), высокочувствительную DTI и высокоточную микролинзу. Все это должно снизить помехи и потери света. Тут издание снова отмечает, что существующие сенсоры уже оснащены многими из этих технологий, а также более крупными пикселями (например, 0,64 мкм).

Впрочем, разрешить все эти сомнения можно будет уже скоро. Компания Realme подтвердила, что ее будущий смартфон GT8 Pro оснащен 200-мегапиксельной телефотокамерой с матрицей 1/1,56 дюйма, и, по всей видимости, речь как раз о HP5.

