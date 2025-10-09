Популярное ПО не работает на смартфонах Xiaomi: что случилось и какие модели пострадали

Google официально прекращает поддержку своего интернет-браузера Chrome на некоторых устройствах Android. В их числе оказалось и довольно много смартфонов Xiaomi.

Поддержка Google Chrome прекращается на устройствах Android 8.0 Oreo и Android 9.0 Pie, начиная с версии Chrome 139, вышедшей в августе 2025 года, поясняет xiaomitime.com. Под "сокращение", среди прочих, попадут и популярные модели серий Mi и Redmi, выпущенные в период с 2016 по 2018 годы.

Как отмечает издание, около 10% устройств Android по всему миру все еще работают на этих версиях, так что изменение коснется достаточно большого количества пользователей.

Версия Chrome 138 стала последней, которая была совместима с Android 8.0 и 9.0. Она останется работоспособной, но получать важные исправления безопасности, новые функции и улучшения производительности владельцы "устаревших" телефонов уже не смогут.

Телефоны, которые остаются без поддержки Google Chrome:

Устройства Android 7.0 EOL

Android 7.0 EOL Devices

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi Max

Redmi 4

Redmi 4 Prime

Redmi 4X

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5A / Redmi Y1

Устройства Android 7.1 EOL

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1

Redmi 5

Redmi 5A

Устройства Android 8 / 9 EOL

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi MIX 3 5G

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi A1

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Xiaomi Mi Note 3

Redmi 6 / 6A.

Издание предлагает пользователям Xiaomi, которых коснутся перемены, попробовать в качестве альтернативы Chrome браузеры Firefox, Microsoft Edge, Opera или Samsung Internet.

Ранее тало известно, какие телефоны Xiaomi уже не пригодятся после 2025 года. Речь шла о большом списке моделей, которые уже не получат ни крупных обновлений Android, ни обновлений HyperOS, ни обновлений безопасности.