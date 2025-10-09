Популярное ПО не работает на смартфонах Xiaomi: что случилось и какие модели пострадали
Google официально прекращает поддержку своего интернет-браузера Chrome на некоторых устройствах Android. В их числе оказалось и довольно много смартфонов Xiaomi.
Поддержка Google Chrome прекращается на устройствах Android 8.0 Oreo и Android 9.0 Pie, начиная с версии Chrome 139, вышедшей в августе 2025 года, поясняет xiaomitime.com. Под "сокращение", среди прочих, попадут и популярные модели серий Mi и Redmi, выпущенные в период с 2016 по 2018 годы.
Как отмечает издание, около 10% устройств Android по всему миру все еще работают на этих версиях, так что изменение коснется достаточно большого количества пользователей.
Версия Chrome 138 стала последней, которая была совместима с Android 8.0 и 9.0. Она останется работоспособной, но получать важные исправления безопасности, новые функции и улучшения производительности владельцы "устаревших" телефонов уже не смогут.
Телефоны, которые остаются без поддержки Google Chrome:
Устройства Android 7.0 EOL
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi Max
- Redmi 4
- Redmi 4 Prime
- Redmi 4X
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5A / Redmi Y1
Устройства Android 7.1 EOL
- Xiaomi Mi Max 2
- Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1
- Redmi 5
- Redmi 5A
Устройства Android 8 / 9 EOL
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi MIX 3 5G
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi 5X
- Xiaomi Mi A1
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Xiaomi Mi Note 3
- Redmi 6 / 6A.
Издание предлагает пользователям Xiaomi, которых коснутся перемены, попробовать в качестве альтернативы Chrome браузеры Firefox, Microsoft Edge, Opera или Samsung Internet.
Ранее тало известно, какие телефоны Xiaomi уже не пригодятся после 2025 года. Речь шла о большом списке моделей, которые уже не получат ни крупных обновлений Android, ни обновлений HyperOS, ни обновлений безопасности.