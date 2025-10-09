Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Популярное ПО не работает на смартфонах Xiaomi: что случилось и какие модели пострадали

смартфоны Xiaomi Google Chrome поддержка
Смартфон Xiaomi Mi 6 | Фото: cnet.com

Google официально прекращает поддержку своего интернет-браузера Chrome на некоторых устройствах Android. В их числе оказалось и довольно много смартфонов Xiaomi.

Related video

Поддержка Google Chrome прекращается на устройствах Android 8.0 Oreo и Android 9.0 Pie, начиная с версии Chrome 139, вышедшей в августе 2025 года, поясняет xiaomitime.com. Под "сокращение", среди прочих, попадут и популярные модели серий Mi и Redmi, выпущенные в период с 2016 по 2018 годы.

Как отмечает издание, около 10% устройств Android по всему миру все еще работают на этих версиях, так что изменение коснется достаточно большого количества пользователей.

Версия Chrome 138 стала последней, которая была совместима с Android 8.0 и 9.0. Она останется работоспособной, но получать важные исправления безопасности, новые функции и улучшения производительности владельцы "устаревших" телефонов уже не смогут.

Телефоны, которые остаются без поддержки Google Chrome:

Устройства Android 7.0 EOL

  • Android 7.0 EOL Devices
  • Xiaomi Mi 5
  • Xiaomi Mi 5s
  • Xiaomi Mi 5S Plus
  • Xiaomi Mi Max
  • Redmi 4
  • Redmi 4 Prime
  • Redmi 4X
  • Redmi Note 4
  • Redmi Note 4X
  • Redmi Note 5A / Redmi Y1

Устройства Android 7.1 EOL

  • Xiaomi Mi Max 2
  • Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1
  • Redmi 5
  • Redmi 5A

Устройства Android 8 / 9 EOL

  • Xiaomi Mi 6
  • Xiaomi Mi MIX 2
  • Xiaomi MIX 3 5G
  • Xiaomi Mi 6X
  • Xiaomi Mi 5X
  • Xiaomi Mi A1
  • Redmi Note 5
  • Redmi Note 5 Pro
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi 5
  • Redmi 5 Plus
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Redmi 6 / 6A.

Издание предлагает пользователям Xiaomi, которых коснутся перемены, попробовать в качестве альтернативы Chrome браузеры Firefox, Microsoft Edge, Opera или Samsung Internet.

Ранее тало известно, какие телефоны Xiaomi уже не пригодятся после 2025 года. Речь шла о большом списке моделей, которые уже не получат ни крупных обновлений Android, ни обновлений HyperOS, ни обновлений безопасности.