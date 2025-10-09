Популярне ПЗ не працює на смартфонах Xiaomi: що сталося і які моделі постраждали

Google офіційно припиняє підтримку свого інтернет-браузера Chrome на деяких пристроях Android. Серед них опинилося і досить багато смартфонів Xiaomi.

Підтримка Google Chrome припиняється на пристроях Android 8.0 Oreo і Android 9.0 Pie, починаючи з версії Chrome 139, що вийшла в серпні 2025 року, пояснює xiaomitime.com. Під "скорочення", серед інших, потраплять і популярні моделі серій Mi і Redmi, випущені в період з 2016 по 2018 роки.

Як зазначає видання, близько 10% пристроїв Android по всьому світу все ще працюють на цих версіях, тож зміна торкнеться досить великої кількості користувачів.

Версія Chrome 138 стала останньою, яка була сумісна з Android 8.0 і 9.0. Вона залишиться працездатною, але отримувати важливі виправлення безпеки, нові функції та поліпшення продуктивності власники "застарілих" телефонів уже не зможуть.

Телефони, які залишаються без підтримки Google Chrome:

Пристрої Android 7.0 EOL

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi Max

Redmi 4

Redmi 4 Prime

Redmi 4X

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5A / Redmi Y1

Пристрої Android 7.1 EOL

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1

Redmi 5

Redmi 5A

Пристрої Android 8 / 9 EOL

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi MIX 3 5G

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi A1

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Xiaomi Mi Note 3

Redmi 6 / 6A.

Видання пропонує користувачам Xiaomi, яких торкнуться зміни, спробувати як альтернативу Chrome браузери Firefox, Microsoft Edge, Opera або Samsung Internet.

Раніше тало відомо, які телефони Xiaomi вже не стануть у пригоді після 2025 року. Йшлося про великий список моделей, які вже не отримають ні великих оновлень Android, ні оновлень HyperOS, ні оновлень безпеки.