Популярне ПЗ не працює на смартфонах Xiaomi: що сталося і які моделі постраждали
Google офіційно припиняє підтримку свого інтернет-браузера Chrome на деяких пристроях Android. Серед них опинилося і досить багато смартфонів Xiaomi.
Підтримка Google Chrome припиняється на пристроях Android 8.0 Oreo і Android 9.0 Pie, починаючи з версії Chrome 139, що вийшла в серпні 2025 року, пояснює xiaomitime.com. Під "скорочення", серед інших, потраплять і популярні моделі серій Mi і Redmi, випущені в період з 2016 по 2018 роки.
Як зазначає видання, близько 10% пристроїв Android по всьому світу все ще працюють на цих версіях, тож зміна торкнеться досить великої кількості користувачів.
Версія Chrome 138 стала останньою, яка була сумісна з Android 8.0 і 9.0. Вона залишиться працездатною, але отримувати важливі виправлення безпеки, нові функції та поліпшення продуктивності власники "застарілих" телефонів уже не зможуть.
Телефони, які залишаються без підтримки Google Chrome:
Пристрої Android 7.0 EOL
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi Max
- Redmi 4
- Redmi 4 Prime
- Redmi 4X
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5A / Redmi Y1
Пристрої Android 7.1 EOL
- Xiaomi Mi Max 2
- Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1
- Redmi 5
- Redmi 5A
Пристрої Android 8 / 9 EOL
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi MIX 3 5G
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi 5X
- Xiaomi Mi A1
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Xiaomi Mi Note 3
- Redmi 6 / 6A.
Видання пропонує користувачам Xiaomi, яких торкнуться зміни, спробувати як альтернативу Chrome браузери Firefox, Microsoft Edge, Opera або Samsung Internet.
Раніше тало відомо, які телефони Xiaomi вже не стануть у пригоді після 2025 року. Йшлося про великий список моделей, які вже не отримають ні великих оновлень Android, ні оновлень HyperOS, ні оновлень безпеки.