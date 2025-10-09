Революция в мире батарей: создан аккумулятор без лития и на 70% дешевле аналогов

Британская компания EQONIC показала передовую технологию аккумуляторов, способную снизить стоимость хранения энергии на 70%. Новая батарея не содержит лития, натрия и редкоземельных металлов, что делает ее недорогой и экологичной.

Сегодня в отрасли хранения энергии часто стоит выбор: снизить затраты, либо повысить безопасность и экологичность. Но эта разработка сможет удовлетворить всем критериям сразу. Инженеры создали аккумулятор, стоимость материалов для которого составляет всего 30% от традиционных литий-металлических батарей, пишет Batteries News.

Главное преимущество решения — уникальный состав. В отличие от традиционных АКБ, использующих литий, кобальт и прочие дорогие металлы, вариант EQONIC основан на запатентованных композитных материалах из широко распространенных и экологически чистых компонентов в земле. Они по своей природе не воспламеняются, что исключает риск теплового разгона и пожара — главной проблемы литий-ионных батарей.

Кроме того, снижение стоимости сырья на 70% позволяет достичь целевой цены производства в £50/кВтч, что примерно вдвое ниже среднего показателя по индустрии. Что касается влияния на природу, отсутствие лития и других редкоземельных металлов избавляет предприятия от вредного процесса добычи и геополитических рисков, связанных с зависимостью от поставок из Китая.

Представители EQONIC уверены, что их технология быстро догонит и перегонит конкурентов. По их прогнозам, к 2026 году фирменные батареи превзойдут по производительности натрий-ионные, к 2027 — литий-железо-фосфатные (LFP), а к 2029-му — достигнут уровня лучших NMC-аккумуляторов.

При этом компания не планирует строить собственные гигафабрики. Вместо этого EQONIC будет лицензировать свою технологию и сотрудничать с уже существующими изготовителями, что дает возможность быстро масштабировать производство по всему миру.

