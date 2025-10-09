Революція у світі батарей: створено акумулятор без літію і на 70% дешевший за аналоги

Британська компанія EQONIC показала передову технологію акумуляторів, здатну знизити вартість зберігання енергії на 70%. Нова батарея не містить літію, натрію і рідкоземельних металів, що робить її недорогою та екологічною.

Сьогодні в галузі зберігання енергії часто стоїть вибір: знизити витрати, або підвищити безпеку та екологічність. Але ця розробка зможе задовольнити всі критерії одразу. Інженери створили акумулятор, вартість матеріалів для якого становить лише 30% від традиційних літій-металевих батарей, пише Batteries News.

Головна перевага рішення — унікальний склад. На відміну від традиційних АКБ, що використовують літій, кобальт та інші дорогі метали, варіант EQONIC базується на запатентованих композитних матеріалах із широко поширених і екологічно чистих компонентів у землі. Вони за своєю природою не запалюються, що виключає ризик теплового розгону і пожежі — головної проблеми літій-іонних батарей.

Крім того, зниження вартості сировини на 70% дає змогу досягти цільової ціни виробництва в £50/кВтг, що приблизно вдвічі нижче за середній показник в індустрії. Що стосується впливу на природу, відсутність літію та інших рідкісноземельних металів позбавляє підприємства шкідливого процесу видобутку і геополітичних ризиків, пов'язаних із залежністю від поставок з Китаю.

Представники EQONIC впевнені, що їхня технологія швидко наздожене і пережене конкурентів. За їхніми прогнозами, до 2026 року фірмові батареї перевершать за продуктивністю натрій-іонні, до 2027 — літій-залізо-фосфатні (LFP), а до 2029-го — досягнуть рівня найкращих NMC-акумуляторів.

При цьому компанія не планує будувати власні гігафабрики. Замість цього EQONIC ліцензуватиме свою технологію і співпрацюватиме з уже наявними виробниками, що дає змогу швидко масштабувати виробництво по всьому світу.

