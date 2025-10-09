Это не Xiaomi: анонсирован первый планшет с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Современные планшеты стараются не отставать от смартфонов, и, если что-то новое появляется в одной сфере, то ее подхватывает и другая. Совсем недавно вышла серия смартфонов Xiaomi 17 с топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. И вот уже анонсирован и первый планшет с этим чипом, – причем Xiaomi бросили вызов.

Китайская компания Honor официально объявила, что ее будущий MagicPad 3 Pro станет первым планшетом, который заработает на премиальном чипсете, пишет xiaomitime.com. Причем презентация состоится уже совсем скоро, 15 октября.

Накануне презентация Honor раскрыла некоторые подробности насчет нового планшета. Например, уже известно, что он получит впечатляющий 13,3-дюймовый экран с частотой обновления 165 Гц. Работать MagicPad 3 Pro будет на батарее Qinghai Lake емкостью 12 450 мАч.

Планшет будет выпущен с операционной системой MagicOS 10, которую уже хвалят за ее функции искусственного интеллекта. А среди главных преимуществ гаджета называют возможность легко передавать данные между устройствами iOS, HarmonyOS и Android. Таким образом стираются ограничения и барьеры между разными экосистемами.

У планшета MagicPad 3 Pro будет клавиатура Smart Touch и удобный стилус для офисной работы и творческих задач. Даже цвета для устройства подобрали тщательно и изысканно: планшеты будут доступны в расцветках "Звездно-серый", "Лунно-белый" и "Струящееся золото".

