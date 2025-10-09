Це не Xiaomi: анонсовано перший планшет із флагманським чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Сучасні планшети намагаються не відставати від смартфонів, і, якщо щось нове з'являється в одній сфері, то її підхоплює й інша. Зовсім недавно вийшла серія смартфонів Xiaomi 17 з топовим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. І ось уже анонсовано і перший планшет із цим чипом, — причому Xiaomi кинули виклик.

Китайська компанія Honor офіційно оголосила, що її майбутній MagicPad 3 Pro стане першим планшетом, який запрацює на преміальному чипсеті, пише xiaomitime.com. Причому презентація відбудеться вже зовсім скоро, 15 жовтня.

Напередодні презентація Honor розкрила деякі подробиці щодо нового планшета. Наприклад, уже відомо, що він отримає вражаючий 13,3-дюймовий екран із частотою оновлення 165 Гц. Працюватиме MagicPad 3 Pro на батареї Qinghai Lake ємністю 12 450 мАг.

Планшет буде випущений з операційною системою MagicOS 10, яку вже хвалять за її функції штучного інтелекту. А серед головних переваг гаджета називають можливість легко передавати дані між пристроями iOS, HarmonyOS і Android. Таким чином стираються обмеження та бар'єри між різними екосистемами.

Планшет MagicPad 3 Pro матиме клавіатуру Smart Touch і зручний стилус для офісної роботи та творчих завдань. Навіть кольори для пристрою підібрали ретельно і вишукано: планшети будуть доступні в кольорах "Зоряно-сірий", "Місячно-білий" і "Струмливе золото".

