Toyota готовит мощный аккумулятор для электрокаров: 1200+ км запаса хода станут реальностью (фото)

Toyota объявила о планах по выпуску своего первого электромобиля с твердотельной батареей уже в 2027-2028 годах. Технология обещает в перспективе увеличить запас хода до более чем 1200 км, сократить время зарядки до 10 минут и повысить безопасность системы питания.

Компания заключила партнерство с Sumitomo Metal Mining для массового производства катодных материалов и намерена "первой в мире добиться практического применения твердотельных АКБ в электромобилях". Этот шаг — часть стратегии Японии по налаживанию местных аккумуляторных мощностей, чтобы снизить зависимость от Китая и Южной Кореи, пишет Electrek.

Плюсы твердотельных батарей

В отличие от современных литий-ионных аккумуляторов, которые используют жидкий электролит, в твердотельных он, как следует из названия, твердый. Это дает несколько важных преимуществ. Отсутствие горючей жидкости в принципе исключает риск возгорания. Плотность энергии выше: в том же объеме хранится больше заряда, что позволяет увеличить запас хода, либо сделать элемент компактнее и легче.

Что касается скорости зарядки, она увеличивается за счет того, что твердый электролит более устойчив к большим значениям силы тока. Наконец, такие решения теоретически выигрывают и в долговечности — они меньше подвержены деградации и могут выдерживать больше циклов перезарядки.

Дорожная карта (план) развития аккумуляторных технологий Toyota Фото: Toyota

Гонка за лидерство

Toyota уже много лет обещает выпустить твердотельную батарею, и новое партнерство говорит о серьезной заявка на лидерство. Однако это не единственный автоконцерн, преследующий такую цель. Mercedes-Benz уже протестировал свой EQS с твердотельной батареей, проехав на нем 1205 км, и планирует запустить серийное производство к концу десятилетия. Китайские техногиганты CATL и BYD тоже нацелились на 2027 год. Сможет ли Toyota стать "первой в мире" — покажет время.

