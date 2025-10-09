Toyota готує потужний акумулятор для електрокарів: 1200+ км запасу ходу стануть реальністю (фото)

Toyota оголосила про плани з випуску свого першого електромобіля з твердотільною батареєю вже у 2027-2028 роках. Технологія обіцяє в перспективі збільшити запас ходу до більш ніж 1200 км, скоротити час зарядки до 10 хвилин і підвищити безпеку системи живлення.

Компанія уклала партнерство з Sumitomo Metal Mining для масового виробництва катодних матеріалів і має намір "першою в світі домогтися практичного застосування твердотільних АКБ в електромобілях". Цей крок — частина стратегії Японії з налагодження місцевих акумуляторних потужностей, щоб знизити залежність від Китаю і Південної Кореї, пише Electrek.

Плюси твердотільних батарей

На відміну від сучасних літій-іонних акумуляторів, які використовують рідкий електроліт, у твердотільних він, як випливає з назви, твердий. Це дає кілька важливих переваг. Відсутність горючої рідини в принципі виключає ризик загоряння. Щільність енергії вища: в тому ж обсязі зберігається більше заряду, що дає змогу збільшити запас ходу, або зробити елемент компактнішим і легшим.

Що стосується швидкості зарядки, вона збільшується за рахунок того, що твердий електроліт більш стійкий до великих значень сили струму. Нарешті, такі рішення теоретично виграють і в довговічності — вони менше схильні до деградації і можуть витримувати більше циклів перезарядки.

Дорожня карта (план) розвитку акумуляторних технологій Toyota Фото: Toyota

Перегони за лідерство

Toyota вже багато років обіцяє випустити твердотільну батарею, і нове партнерство свідчить про серйозну заявку на лідерство. Однак це не єдиний автоконцерн, який переслідує таку мету. Mercedes-Benz вже протестував свій EQS з твердотільною батареєю, проїхавши на ньому 1205 км, і планує запустити серійне виробництво до кінця десятиліття. Китайські техногіганти CATL і BYD теж націлилися на 2027 рік. Чи зможе Toyota стати "першою у світі" — покаже час.

Чи зможе Toyota стати "першою у світі" — покаже час.