Батарея из железа и воздуха превзошла литий-ионные аналоги: что придумали ученые

Голландский стартап, вышедший из Делфтского технического университета, разработал железо-воздушную батарею, способную хранить энергию в течение 100 часов — значительно дольше, чем литий-ионные аналоги.

Солнечные панели и ветряки генерируют энергию неравномерно, что вызывает пики и провалы поставок в электросети. Литиевые аккумуляторы могут сглаживать эти колебания, но их емкости хватает всего на несколько часов. Новая железо-воздушная АКБ от компании ORE Energy может питать сеть до 100 часов, компенсируя даже длительные периоды безветренной и пасмурной погоды, пишет IO Plus.

В основе технологии лежит обратимый процесс коррозии. Во время зарядки железо превращается в ржавчину (оксид железа), а при разрядке снова преобразуется в чистое железо, высвобождая энергию.

Главный бонус железо-воздушных батарей — доступность компонентов. Железо, вода и воздух — одни из самых распространенных и дешевых элементов на планете. В результате производство экономически выгодно, а также не вредит экологии. Пожаробезопасность таких элементов тоже на высоте.

Первый прототип железо-воздушной батареи ORE Energy уже функционирует в инновационном городке The Green Village на кампусе Делфтского университета. Компания планирует в ближайшие несколько лет построить завод для массового производства таких аккумуляторов, инвестировав в него десятки миллионов евро.

Появление доступных и емких систем хранения, таких как железо-воздушные батареи, — это важный шаг для полноценного перехода на возобновляемую энергетику. С ними получится построить стабильные и надежные энергосистемы, не зависящие от ископаемого топлива.

