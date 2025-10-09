Батарея із заліза і повітря перевершила літій-іонні аналоги: що придумали вчені

Голландський стартап, що вийшов із Делфтського технічного університету, розробив залізо-повітряну батарею, здатну зберігати енергію протягом 100 годин — значно довше, ніж літій-іонні аналоги.

Сонячні панелі та вітряки генерують енергію нерівномірно, що спричиняє піки і провали поставок в електромережі. Літієві акумулятори можуть згладжувати ці коливання, але їхньої ємності вистачає лише на кілька годин. Нова залізо-повітряна АКБ від компанії ORE Energy може живити мережу до 100 годин, компенсуючи навіть тривалі періоди безвітряної та похмурої погоди, пише IO Plus.

В основі технології лежить оборотний процес корозії. Під час заряджання залізо перетворюється на іржу (оксид заліза), а під час розряджання знову перетворюється на чисте залізо, вивільняючи енергію.

Головний бонус залізо-повітряних батарей — доступність компонентів. Залізо, вода і повітря — одні з найпоширеніших і найдешевших елементів на планеті. У результаті виробництво економічно вигідне, а також не шкодить екології. Пожежна безпека таких елементів теж на висоті.

Перший прототип залізо-повітряної батареї ORE Energy вже функціонує в інноваційному містечку The Green Village на кампусі Делфтського університету. Компанія планує в найближчі кілька років побудувати завод для масового виробництва таких акумуляторів, інвестувавши в нього десятки мільйонів євро.

Поява доступних і ємних систем зберігання, таких як залізо-повітряні батареї, — це важливий крок для повноцінного переходу на відновлювану енергетику. З ними вийде побудувати стабільні та надійні енергосистеми, які не залежать від викопного палива.

