Скоро будут в Украине: что известно о новых БПЛА Tekever вертикального взлета (видео)

Силы обороны Украины вскоре получат дроны AR-3 EVO от компании Tekever с возможностью вертикального взлета и посадки (VTOL).

Related video

БПЛА AR-3 EVO предлагают два вида запуска — с катапульты и VTOL. Последние вскоре прибудут в Украину для тестирования, сообщила исполнительный директор Tekever Екатерина Бессудная порталу "Милитарный" на полях Defense Tech Valley 2025.

Екатерина Бессудная рассказала о дронах Tekever

Среди заявленных преимуществ дрона AR-3 EVO — качественная связь, качественная камера и простое управление. Научиться управлять аппаратом можно за 10-12 дней. Разработчики также постоянно улучшают дальность и выносливость БПЛА.

По словам представительницы Tekever, беспилотники AR-3 EVO с возможностью взлета с катапульты уже работают в Украине. В свою очередь версия VTOL появится уже очень скоро.

"Мы не продаем наши дроны в Украине и не планируем это делать. Наша основная задача — это получать качественный фидбек, слышать что самолет может выполнять свои миссии", — отметила Екатерина Бессудная.

Что известно о дроне AR-3 EVO

На сайте Tekever дрон AR3 EVO описан как новейшая модель в семействе AR3, разработанная на основе десятков тысяч часов налета на украинском фронте. БПЛА получил модульную конструкцию, малосигнатурный двигатель, устойчивые средства связи и навигацию, способную работать даже в самых сложных условиях связи.

Важно

ВСУ тестируют новейший ударный дрон X-WING из Литвы: на что он способен (фото)

Благодаря системе двойного развертывания — запуска с катапульты для оптимизированной выносливости и вертикального взлета и посадки для ограниченного пространства или мобильных условий — AR3 EVO можно развернуть менее чем за пять минут.

Беспилотник может взлетать и приземляться в пространствах размером до 5×5 метров, включая палубы малых судов, система предлагает беспрецедентную гибкость в морском пространстве. Эта возможность позволяет осуществлять постоянную морскую разведку и наблюдение на большом расстоянии в ранее недоступных районах.

Модульная архитектура позволяет адаптировать дрон к различным миссиям, включая:

разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR);

радиоэлектронную борьбу;

ретрансляцию связи;

морское наблюдение за большой зоной.

"AR3 EVO является кульминацией многолетнего опыта работы на поле боя, тесного сотрудничества с нашими партнерами в Украине и неустанных инноваций. Он представляет собой не просто эволюцию наших технологий, а революцию в том, чего могут достичь малые тактические БПЛА", — утверждает Рикардо Мендес, генеральный директор TEKEVER.

Напомним, Силы обороны Украины уже используют в войне с РФ базовую модель AR3 от Tekever.

Фокус также сообщал, что Tekever представила дрон AR5 со сверхчувствительными датчиками для разведки.