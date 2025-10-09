Скоро будуть в Україні: що відомо про нові БПЛА Tekever вертикального зльоту (відео)

Сили оборони України незабаром отримають дрони AR-3 EVO від компанії Tekever з можливістю вертикального зльоту та посадки (VTOL).

БПЛА AR-3 EVO пропонують два види запуску – з катапульти та VTOL. Останні незабаром прибудуть в Україну для тестування, повідомила виконавча директорка Tekever Катерина Безсудна порталу "Мілітарний" на полях Defense Tech Valley 2025.

Катерина Безсудна розповіла про дрони Tekever

Серед заявлених переваг дрона AR-3 EVO — якісний зв'язок, якісна камера та просте управління. Навчитися керувати апаратом можна за 10-12 днів. Розробники також постійно покращують дальність та витривалість БПЛА.

За словами представниці Tekever, безпілотники AR-3 EVO з можливістю зльоту з катапульти уже працюють в Україні. Своєю чергою версія VTOL з’явиться вже дуже скоро.

"Ми не продаємо наші дрони в Україні і не плануємо це робити. Наша основна задача – це отримувати якісний фідбек, чути що літак може виконувати свої місії", — наголосила Катерина Безсудна.

Що відомо про дрон AR-3 EVO

На сайті Tekever дрон AR3 EVO описаний як новітня модель в сімействі AR3, розроблена на основі десятків тисяч годин нальоту на українському фронті. БПЛА отримав модульну конструкцію, малосигнатурний двигун, стійкі засоби зв'язку та навігацію, здатну працювати навіть у найскладніших умовах зв'язку.

Завдяки системі подвійного розгортання – запуску з катапульти для оптимізованої витривалості та вертикального зльоту та посадки для обмеженого простору або мобільних умов – AR3 EVO можна розгорнути менш ніж за п'ять хвилин.

Безпілотник може злітати та приземлятися в просторах розміром до 5×5 метрів, включаючи палуби малих суден, система пропонує безпрецедентну гнучкість у морському просторі. Ця можливість дозволяє здійснювати постійну морську розвідку та спостереження на великій відстані в раніше недоступних районах.

Модульна архітектура дозволяє адаптувати дрон до різних місій, включаючи:

розвідку, спостереження та рекогносцировку (ISR);

радіоелектронну боротьбу;

ретрансляцію зв'язку;

морське спостереження за великою зоною.

"AR3 EVO є кульмінацією багаторічного досвіду роботи на полі бою, тісної співпраці з нашими партнерами в Україні та невпинних інновацій. Він являє собою не просто еволюцію наших технологій, а революцію в тому, чого можуть досягти малі тактичні БПЛА", — стверджує Рікардо Мендес, генеральний директор TEKEVER.

Нагадаємо, Сили оборони України вже використовують у війні з РФ базову модель AR3 від Tekever.

Фокус також повідомляв, що Tekever представила дрон AR5 з надчутливими датчиками для розвідки.