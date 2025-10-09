ЗСУ тестують новітній ударний дрон X-WING з Литви: на що він здатен (фото)
Литовська компанія Granta Autonomy розробила баражуючий боєприпас X-WING, який наразі випробовується Силами оборони України.
Випробування ударного дрона X-WING стартували навесні. Про це розповів SEO і засновник компанії Granta Autonomy Гедимінас Гуоба порталу "Мілітарний".
"Наразі виготовляють невеликі серії X-WING і передають їх на додаткові випробування передовим підрозділам ЗСУ. Постійна експлуатація на фронті використовується як частина доведення системи", – сказав Гуоба.
За задумом Granta Autonomy, дрони X-WING будуть вироблятися масово. Компанія планує вийти на виробничу потужність у кількасот одиниць на місяць на початку наступного року.
Що відомо про дрон X-WING
Granta Autonomy позиціонує X-WING як дешевий, масовий і бойовий інструмент. БПЛА оснащений потужною камерою з денним зображенням на великих дистанціях і тепловізійним режимом для ночі, яка працює в умовах відсутності GNSS.
Безпілотник поєднує можливості вертикального зльоту-посадки (VTOL) з енергоефективним крейсерським польотом на крилах. Канал передачі даних Granta Datalink сумісний зі звичними наземними станціями, а система наведення з елементами штучного інтелекту допомагає знаходити замасковані цілі.
За даними виробника, дрон X-WING важко перехопити завдяки швидкості та маневреності. Також передбачена можливість ройового застосування, але повнофункціональний "інтелектуальний" рій зробить апарат дорожчим.
Характеристики X-WING:
- тип — барражуючий боєприпас VTOL;
- вага — близько 12 кг;
- бойове навантаження — 4 кг;
- дальність — до 50 км;
- швидкість — понад 40 м/с;
- ціна — до 10 000 євро при масовому виробництві.
"Дальність польоту 50 км — це початкова специфікація, яка буде покращуватися. Однак ми будемо послідовно балансувати розширені можливості X-Wing з його виробничою вартістю", — додав Гуоба.
