ВСУ тестируют новейший ударный дрон X-WING из Литвы: на что он способен (фото)
Литовская компания Granta Autonomy разработала барражирующий боеприпас X-WING, который сейчас испытывается Силами обороны Украины.
Испытания ударного дрона X-WING стартовали весной. Об этом рассказал SEO и основатель компании Granta Autonomy Гедиминас Гуоба порталу "Мілітарний".
"Сейчас изготавливают небольшие серии X-WING и передают их на дополнительные испытания передовым подразделениям ВСУ. Постоянная эксплуатация на фронте используется как часть доводки системы", — сказал Гуоба.
По задумке Granta Autonomy, дроны X-WING будут производиться массово. Компания планирует выйти на производственную мощность в несколько сотен единиц в месяц в начале следующего года.
Что известно о дроне X-WING
Granta Autonomy позиционирует X-WING как дешевый, массовый и боевой инструмент. БПЛА оснащен мощной камерой с дневным изображением на больших дистанциях и тепловизионным режимом для ночи, которая работает в условиях отсутствия GNSS.
Беспилотник сочетает возможности вертикального взлета-посадки (VTOL) с энергоэффективным крейсерским полетом на крыльях. Канал передачи данных Granta Datalink совместим с привычными наземными станциями, а система наведения с элементами искусственного интеллекта помогает находить замаскированные цели.
По данным производителя, дрон X-WING трудно перехватить благодаря скорости и маневренности. Также предусмотрена возможность роевого применения, но полнофункциональный "интеллектуальный" рой сделает аппарат дороже.
Характеристики X-WING:
- тип — барражирующий боеприпас VTOL;
- вес — около 12 кг;
- боевая нагрузка — 4 кг;
- дальность — до 50 км;
- скорость — более 40 м/с;
- цена — до 10 000 евро при массовом производстве.
"Дальность полета 50 км — это начальная спецификация, которая будет улучшаться. Однако мы будем последовательно балансировать расширенные возможности X-Wing с его производственной стоимостью", — добавил Гуоба.
Напомним, американская компания LeVanta Tech в сотрудничестве с украинскими партнерами создает дрон-амфибию Halia.
Фокус также сообщал, что украинский стартап Strug разрабатывает беспилотные лодки, которые несут на себе ударные FPV-дроны.