ВСУ тестируют новейший ударный дрон X-WING из Литвы: на что он способен (фото)

Литовская компания Granta Autonomy разработала барражирующий боеприпас X-WING, который сейчас испытывается Силами обороны Украины.

Испытания ударного дрона X-WING стартовали весной. Об этом рассказал SEO и основатель компании Granta Autonomy Гедиминас Гуоба порталу "Мілітарний".

"Сейчас изготавливают небольшие серии X-WING и передают их на дополнительные испытания передовым подразделениям ВСУ. Постоянная эксплуатация на фронте используется как часть доводки системы", — сказал Гуоба.

По задумке Granta Autonomy, дроны X-WING будут производиться массово. Компания планирует выйти на производственную мощность в несколько сотен единиц в месяц в начале следующего года.

Что известно о дроне X-WING

Granta Autonomy позиционирует X-WING как дешевый, массовый и боевой инструмент. БПЛА оснащен мощной камерой с дневным изображением на больших дистанциях и тепловизионным режимом для ночи, которая работает в условиях отсутствия GNSS.

Беспилотник сочетает возможности вертикального взлета-посадки (VTOL) с энергоэффективным крейсерским полетом на крыльях. Канал передачи данных Granta Datalink совместим с привычными наземными станциями, а система наведения с элементами искусственного интеллекта помогает находить замаскированные цели.

По данным производителя, дрон X-WING трудно перехватить благодаря скорости и маневренности. Также предусмотрена возможность роевого применения, но полнофункциональный "интеллектуальный" рой сделает аппарат дороже.

Дрон X-WING Фото: Минобороны Литвы

Характеристики X-WING:

тип — барражирующий боеприпас VTOL;

вес — около 12 кг;

боевая нагрузка — 4 кг;

дальность — до 50 км;

скорость — более 40 м/с;

цена — до 10 000 евро при массовом производстве.

"Дальность полета 50 км — это начальная спецификация, которая будет улучшаться. Однако мы будем последовательно балансировать расширенные возможности X-Wing с его производственной стоимостью", — добавил Гуоба.

Напомним, американская компания LeVanta Tech в сотрудничестве с украинскими партнерами создает дрон-амфибию Halia.

Фокус также сообщал, что украинский стартап Strug разрабатывает беспилотные лодки, которые несут на себе ударные FPV-дроны.