"Бачить" навіть за лінією горизонту: TEKEVER представила надчутливий дрон-розвідник

Нова система надає широкі можливості для виявлення об'єктів на суші та в морі, зокрема військовій розвідці.

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Португальська компанія TEKEVER, яка спеціалізується на безпілотних технологіях, і британський розробник радіочастотних приймачів для моніторингу та геолокації CRFS розробили напівтактичний безпілотник AR5 з надчутливими датчиками для розвідки. Про це повідомляє сайт Defense Procurment.

TEKEVER AR5 швидко розгортається і може злітати з коротких ґрунтових злітно-посадкових смуг. Він підіймає вагу до 50 кг і здатний провести в польоті до 20 годин із крейсерською швидкістю 100 км/год. Завдяки вбудованому приймачу RFeye зі смугою пропускання 100 МГц і частотним діапазоном до 40 ГГц безпілотник визначає наземні цілі за лінією горизонту, що значно розширює можливості розвідки та спостереження.

Повідомляється, що внаслідок інтеграції з радіочастотними датчиками та оптимального розміру конструкції у цього БПЛА безпрецедентні можливості моніторингу, захоплення сигналу і геолокації. Велика висота, куди підіймається БПЛА, збільшує радіус збору сигналу — звідси безпрецедентна дальність дії, що особливо необхідно в зонах активних бойових зіткнень.

Партнерство між TEKEVER і CRFS надає кінцевим користувачам широке охоплення територій на суходолі або морі з багатьма додатковими функціями — чи то пошук і порятунок людей, що зазнали лиха, чи то прикордонний моніторинг, чи то військова розвідка. За словами гендиректора CRFS Піо Шіяновіча, цей TEKEVER AR5 має безліч передавачів, які могли б створювати перешкоди для роботи модуля RFeye, проте їх вдалося усунути завдяки вдалому розташуванню антени та технології радіочастотної фільтрації.

Нагадаємо, що Іспанія розробляє свою лазерну гармату проти дронів вартістю 11 млн євро. Названо терміни проєкту.

Також повідомлялося, що після атаки дрона ЗСУ на військову частину в Ростовській області довелося виставляти оточення.