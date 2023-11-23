"Довелося виставляти оточення": дрон ЗСУ атакував військову частину в Ростовській області, — ЗМІ

За даними журналістів, український дрон залетів на територію частини та здетонував. Для утилізації уламків виставляли оточення.

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Український безпілотник атакував військову частину Росгвардії в Ростовській області. Про це пише російське медіа Mash.

За даними ЗМІ, уламки безпілотника на території частини було виявлено вранці 22 листопада. Безпечні його частини передали експертам, які дійшли висновку, що саме український дрон прилетів, а потім здетонував.

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Повідомляється, що залишки БПЛА вирішили утилізувати на місці події, а для цього російським силовикам довелося виставити оточення. Дрон нібито знешкодили без наслідків.

Автори поста не вказали, коли саме безпілотник залетів на територію частини, але в Telegram-каналі губернатора Ростовської області Василя Голубєва за 21 листопада є повідомлення про те, що засоби ППО відпрацювали по повітряній цілі в Кам'янському районі. За його словами, ціль знищено, а наслідки на землі уточнюють.

Нагадаємо, що трудівник російської пропаганди Борис Максудов помер після удару українського безпілотника. За словами телеведучого Володимира Соловйова, Максудов із перших днів перебував у зоні повномасштабного вторгнення. Неодноразово бував у Донецьку та фіксував "воєнні злочини київського режиму".

Також повідомлялося, що напередодні стало відомо: в Севастополі закрили рейд через бухту після атаки безпілотника. За даними соцмереж, у місті було зупинено рух морського пасажирського транспорту, а в службах півострова оголошено ракетну небезпеку.