По данным журналистов, украинский дрон залетел на территорию части и сдетонировал. Для утилизации обломков выставляли оцепление.

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Украинский беспилотник атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области. Об этом пишет российское медиа Mash.

По данным СМИ, обломки беспилотника на территории части были обнаружены утром 22 ноября. Неопасные его части передали экспертам, которые пришли к выводу, что именно украинский дрон прилетел, а потом сдетонировал, то есть взорвался.

Сообщается, что останки БПЛА решили утилизировать на месте происшествия, а для этого российским силовикам пришлось выставить оцепление. Дрон якобы обезвредили без последствий.

Авторы поста не указали когда именно беспилотник залетел на территорию части, но в Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева за 21 ноября есть сообщение о том, что средства ПВО отработали по воздушной цели в Каменском районе. По его словам, цель уничтожена, а последствия на земле уточняются.

Напомним, что труженик российской пропаганды Борис Максудов умер после удара украинского беспилотника. По словам, телеведущего Владимира Соловьева, Максудов с первых дней находился в зоне полномасштабного вторжения. Неоднократно бывал в Донецке и фиксировал "военные преступления киевского режима".

Также сообщалось, что накануне стало известно о том, что в Севастополе закрыли рейд через бухту после атаки беспилотника. По данным соцсетей, в городе было остановлено движение морского пассажирского транспорта, а в службах полуострова объявлена ракетная опасность.