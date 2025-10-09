Сильный конкурент Mavic: что может дрон Skyrover X1 с 4K-камерой и дальностью полета 15 км

Американский квадрокоптер Skyrover X1 может составить конкуренцию популярным китайским дронам DJI Mavic, которые массово используются на войне в Украине.

Многие пользователи хвалят его за высокое качество съемки и хорошую управляемость. Подробности о новинке приводит издание Notebook Check.

Skyrover X1 оснащен 1/1,32-дюймовым CMOS-сенсором, который, как утверждается, способен записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду и делать фотографии с разрешением 48 Мп. В рекламе заявлено наличие ночного режима Super AI, который обеспечивает более высокое качество снимков при слабом освещении.

Дрон передает видео на расстоянии до 15 км с разрешением 1080p/60 к/c со скоростью 25 мб/c и стабилизирует изображение благодаря подвесу. Производитель обещает хороший автофокус, 4-кратный цифровой зум, панорамную съемку.

Заявленный вес составляет менее 250 граммов, а время полета — до 32 минут на одном заряде аккумулятора. Оператор должен управлять БПЛА вручную, используя контроллер с подключенным смартфоном, но система может автоматически отслеживать и снимать разные объекты, в том числе людей. Кроме того, можно вибрать одну из программ для профессиональной съемки, когда коптер автоматически летит по выбранной траектории.

Беспилотник недавно начали продавать в США по цене 750 долларов, и это довольно высокая цена, хотя Mavic 3 Classic на официальном сайте DJI продается за $1279 (с бесплатной доставкой). Mavic 3 Classic обещает сравнимую дальность связи и лучшее качество видео (5.1K/50 кадров/с или 4K/120 кадров/с.) благодаря камере Hasselbend c сенсором 4/3 CMOS. Пульт управления оснащен собственным дисплеем с диагональю 5,5 дюйма, что как минимум частично оправдывает цену.

Ранее сообщали, что DJI незаметно выпустила новый дрон с тепловизором Mavic 3TA. Он должен дополнить линейку, предлагая лучшее распознавание объектов на средних дистанциях.

Тем временем, россияне присматриваются к дронам Fimi Х8 Tele Max. Они стоят дешевле БПЛА линейки Mavic и не такие качественные, но могут выполнять некоторые задачи в зоне боевых действий.