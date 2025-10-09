Сильний конкурент Mavic: що може дрон Skyrover X1 з 4K-камерою і дальністю польоту 15 км

Американський квадрокоптер Skyrover X1 може скласти конкуренцію популярним китайським дронам DJI Mavic, які масово використовують на війні в Україні.

Багато користувачів хвалять його за високу якість зйомки і хорошу керованість. Подробиці про новинку наводить видання Notebook Check.

Skyrover X1 оснащений 1/1,32-дюймовим CMOS-сенсором, який, як стверджується, здатний записувати відео 4K зі швидкістю 60 кадрів за секунду і робити фотографії з роздільною здатністю 48 Мп. У рекламі заявлено наявність нічного режиму Super AI, який забезпечує більш високу якість знімків при слабкому освітленні.

Дрон передає відео на відстані до 15 км з роздільною здатністю 1080p/60 к/c зі швидкістю 25 мб/c і стабілізує зображення завдяки підвісу. Виробник обіцяє хороший автофокус, 4-кратний цифровий зум, панорамну зйомку.

Заявлена вага становить менше 250 грамів, а час польоту — до 32 хвилин на одному заряді акумулятора. Оператор повинен керувати БПЛА вручну, використовуючи контролер з підключеним смартфоном, але система може автоматично відстежувати і знімати різні об'єкти, зокрема людей. Крім того, можна вибрати одну з програм для професійної зйомки, коли коптер автоматично летить за обраною траєкторією.

Безпілотник нещодавно почали продавати в США за ціною 750 доларів, і це доволі висока ціна, хоча Mavic 3 Classic на офіційному сайті DJI продається за $1279 (з безкоштовною доставкою). Mavic 3 Classic обіцяє порівнянну дальність зв'язку і кращу якість відео (5.1K/50 кадрів/с або 4K/120 кадрів/с.) завдяки камері Hasselbend c сенсором 4/3 CMOS. Пульт управління оснащений власним дисплеєм з діагоналлю 5,5 дюйма, що як мінімум частково виправдовує ціну.

Огляд дрона Skyrover X1

Раніше повідомляли, що DJI непомітно випустила новий дрон із тепловізором Mavic 3TA. Він має доповнити лінійку, пропонуючи краще розпізнавання об'єктів на середніх дистанціях.

Тим часом росіяни придивляються до дронів Fimi Х8 Tele Max. Вони коштують дешевше за БПЛА лінійки Mavic і не такі якісні, але можуть виконувати деякі завдання в зоні бойових дій.