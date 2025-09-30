DJI непомітно випускає новий дрон із тепловізором Mavic 3TA: як він стане в пригоді ЗСУ

Китайська компанія DJI без галасу представила нову версію лінійки дронів Mavic 3 Enterprise: Mavic 3TA (Advanced), що є покращеною версією Mavic 3T. Останній користується великою популярністю в Силах оборони України.

Related video

Модель орієнтована на користувачів, яким потрібна краща тепловізійна камера, але в тому ж портативному корпусі. Подробиці оприлюднило видання Drone DJ.

Дрон Mavic 3TA: що змінилося

Головною відмінністю Mavic в 3TA від попередника стала вдосконалена тепловізійна камера. Як заявила DJI, новий модуль має діагональне поле зору (DFOV) 41,2° та еквівалентну фокусну відстань 60 мм, зберігаючи при цьому колишню роздільну здатність 640×512.

Для порівняння, оригінальний Mavic 3T має 61° DFOV і еквівалентну фокусну відстань 40 мм. Судячи з усього, DJI звузило поле зору тепловізора заради потенційно кращого розпізнавання об'єктів на середніх і далеких дистанціях.

Тепловий сенсор 3T використовував крок пікселя 12 мкм, а в 3TA його збільшили збільшений до 8 мкм, що може підвищити чутливість і різкість у тепловій області. Характер і швидкість вимірювання температури, судячи з усього, не змінилися: обидва варіанти використовують неохолоджувану матрицю мікроболометрів VOx із частотою кадрів 30 Гц, підтримують точкове/зонне вимірювання температури і приблизну різницю температур, еквівалентну шуму (NETD), ≤ 50 мК за f/1.0. Діапазон вимірювання температури залишився незмінним: від -20 до 150 °C у режимі "високого посилення" або до 500 °C у режимі низького.

Передбачається, що Mavic 3TA може поліпшити роздільну здатність невеликих джерел тепла на відстані, збільшивши кут огляду і фокусну відстань. Для прикладу, це буде корисно при огляді ліній електропередач, обстеженні енергетичних об'єктів або пошуково-рятувальних операціях. Однак це призводить до того, що вужче поле зору охоплює меншу площу за один знімок, тому може знадобитися коригування планування польоту.

Порівняння дронів DJI Mavic 3E, Mavic 3T, Mavic 3TA Фото: DJI

Характеристики Mavic 3TA

Mavic 3TA зберіг переваги 3T, включно з ширококутною камерою 48 МП з полем зору 84°, телеоб'єктивом 12 МП (еквівалент 162 мм) для високої деталізації з гібридним зумом до 56-крат. Льотні характеристики, акумулятор і конструкція пропелера залишилися незмінними: нова модель може триматися в повітрі близько 45 хвилин у безвітряну погоду. Габарити збереглися, маса становить близько 920 г, а максимальна злітна вантажопідйомність — близько 1050 г.

Mavic 3TA також використовує всеспрямовану систему зору (бінокулярне стерео + інфрачервоний спадний зір), доповнену систему GPS, ГЛОНАСС і BeiDou, з додатковою підтримкою RTK для позиціонування з точністю до сантиметра. Системою передачі даних служить все та ж Enterprise від DJI.

Очікується, що 3TA увійде в екосистему DJI Enterprise, що означає сумісність з такими модулями, як RTK, гучномовець, контролер DJI RC Pro Enterprise і корпоративними програмними інструментами для планування місій і термічного аналізу. DJI вже випустила оновлення прошивки для сумісності Mavic 3TA з наявними контролерами та програмним забезпеченням.

Найпомітніше нововведення стосується контролера: офіційно додано підтримку Mavic 3T Advanced, що гарантує операторам можливість оновлення і польотів без проблем із сумісністю.

Інші особливості Mavic 3TA

Прошивка літального апарата: v14.02.00.22 (Mavic 3T Advanced) / v14.01.00.02 (Mavic 3T/3E)

Прошивка пульта дистанційного керування: v02.01.07.12

Застосунок DJI Pilot 2: v14.2.0.15

DJI Assistant 2: v2.1.20

Представляючи 3TA без зайвого галасу, DJI фактично пропонує "середній" за вартістю варіант для користувачів, яким потрібна більш точна термічна деталізація, але зі звичним управлінням. Розробник позиціонує 3TA як доповнення до лінійки Mavic 3T, а не як заміну, тому, швидше за все, продовжить випускати обидві моделі паралельно.

У 2024 році в Україні виробляли 10 аналогів DJI Mavic. Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін визнав, що найближчим часом українські виробники не зможуть замінити весь флот DJI Mavic ЗСУ.

Фокус поспілкувався з директором компанії Reactive Drones, яка виробляє дрони "Шмавік". Він розповів, чим модель відрізняється від продукції DJI та інших комерційних квадрокоптерів.