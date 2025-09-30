DJI незаметно выпускает новый дрон с тепловизором Mavic 3TA: как он пригодится ВСУ

Китайская компания DJI без шумихи представила новую версию линейки дронов Mavic 3 Enterprise: Mavic 3TA (Advanced), которая является улучшенной версией Mavic 3T. Последний пользуется большой популярностью в Силах обороны Украины.

Модель ориентирована на пользователей, которым нужна тепловизионная камера получше, но в том же портативном корпусе. Подробности обнародовало издание Drone DJ.

Дрон Mavic 3TA: что изменилось

Главным отличием Mavic в 3TA от предшественника стала усовершенствованная тепловизионная камера. Как заявила DJI, новый модуль имеет диагональное поле зрения (DFOV) 41,2° и эквивалентное фокусное расстояние 60 мм, сохраняя при этом прежнее разрешение 640×512.

Для сравнения, оригинальный Mavic 3T имеет 61° DFOV и эквивалентное фокусное расстояние 40 мм. Судя по всему, DJI сузило поле зрения тепловизора ради потенциально лучшего распознавания объектов на средних и дальних дистанциях.

Тепловой сенсор 3T использовал шаг пикселя 12 мкм, а в 3TA его увеличили увеличен до 8 мкм, что может повысить чувствительность и резкость в тепловой области. Характер и скорость измерения температуры, по всей видимости, не изменились: оба варианта используют неохлаждаемую матрицу микроболометров VOx с частотой кадров 30 Гц, поддерживают точечный/зонный замер температуры и приблизительную разницу температур, эквивалентную шуму (NETD), ≤ 50 мК при f/1.0. Диапазон измерения температуры остался прежним: от –20 до 150 °C в режиме "высокого усиления" или до 500 °C в режиме низкого.

Предполагается, что Mavic 3TA может улучшить разрешение небольших источников тепла на расстоянии, увеличив угол обзора и фокусное расстояние. Для примера, это будет полезно при осмотре линий электропередач, обследовании энергетических объектов или поисково-спасательных операциях. Однако это приводит к тому, что более узкое поле зрения охватывает меньшую площадь за один снимок, поэтому может потребоваться корректировка планирования полета.

Сравнение дронов DJI Mavic 3E, Mavic 3T, Mavic 3TA Фото: DJI

Характеристики Mavic 3TA

Mavic 3TA сохранил преимущества 3T, включая широкоугольную камеру 48 МП с полем зрения 84°, телеобъективом 12 МП (эквивалент 162 мм) для высокой детализации с гибридным зумом до 56-крат. Летные характеристики, аккумулятор и конструкция пропеллера остались неизменными: новая модель может держаться в воздухе около 45 минут в безветренную погоду. Габариты сохранились, масса составляет около 920 г, а максимальная взлетная грузоподъемность — около 1050 г.

Mavic 3TA также использует всенаправленную систему зрения (бинокулярное стерео + инфракрасное нисходящее зрение), дополненную систему GPS, ГЛОНАСС и BeiDou, с дополнительной поддержкой RTK для позиционирования с точностью до сантиметра. Системой передачи данных служит все та же Enterprise от DJI.

Ожидается, что 3TA войдет в экосистему DJI Enterprise, что означает совместимость с такими модулями, как RTK, громкоговоритель, контроллер DJI RC Pro Enterprise и корпоративными программными инструментами для планирования миссий и термического анализа. DJI уже выпустила обновление прошивки для совместимости Mavic 3TA с существующими контроллерами и программным обеспечением.

Самое заметное нововведение касается контроллера: официально добавлена ​​поддержка Mavic 3T Advanced, что гарантирует операторам возможность обновления и полетов без проблем с совместимостью.

Другие особенности Mavic 3TA

Прошивка летательного аппарата: v14.02.00.22 (Mavic 3T Advanced) / v14.01.00.02 (Mavic 3T/3E)

Прошивка пульта дистанционного управления: v02.01.07.12

Приложение DJI Pilot 2: v14.2.0.15

DJI Assistant 2: v2.1.20

Представляя 3TA без лишнего шума, DJI фактически предлагает "средний" по стоимости вариант для пользователей, которым нужна более точная термическая детализация, но с привычным управлением. Разработчик позиционирует 3TA как дополнение к линейке Mavic 3T, а не как замену, поэтому, скорее всего продолжит выпускать обе модели параллельно.

В 2024 году в Украине производили 10 аналогов DJI Mavic. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин признал, что в ближайшее время украинские производители не смогут заменить весь флот DJI Mavic ВСУ.

Фокус пообщался с директором компании Reactive Drones, которая производит дроны "Шмавик". Он рассказал, чем модель отличается от продукции DJI и других коммерческих квадрокоптеров.