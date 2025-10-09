Лучший недорогой планшет в 2025 году назван: что лучше Redmi Pad 2 Pro или iPad 11 (фото)

В этом году на рынке планшетов есть интересные предложения в среднем сегменте. Эксперты сравнили новый Redmi Pad 2 Pro сравнили с базовым iPad 11-го поколения.

Модель Apple на 128 ГБ в Украине стоит 18 499 грн, тогда как за гаджет Xiaomi с тем же объемом памяти просят от 11 499 грн. Выясняем, стоит ли переплачивать за премиальный бренд, ссылаясь на сравнение от издания Gizmochina.

Дизайн и дисплей

Redmi Pad 2 Pro, несмотря на свою стоимость, исполнен вполне качественно. У него алюминиевый корпус, а для переднего стекла есть матовая опция. В целом Android-аппарат несколько крупнее и тяжелее, чем iPad (610 грамм против 477). Последний, в свою очередь, предлагает более изящный и легкий металлический корпус, что удобнее для портативности и пользования в руках. Оба устройства поддерживают стилус, но с точки зрения устойчивости к царапинам на экране Redmi выигрывает (твердость 6 по шкале Мооса против 4-х у iPad).

Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Планшет Xiaomi оснащен 12,1-дюймовым IPS-экраном с поддержкой 1 миллиарда цветов, частотой обновления 120 Гц и Dolby Vision. Он больше, на 100 нит ярче и значительно плавнее, чем матрица iPad, что важно, например, для гейминга. iPad 11 получил 11-дюймовую LCD-панель Liquid Retina, которая отличается высокой четкостью и точностью цветопередачи. Но ее герцовка ограничена значением в 60 Гц, что явный минус, особенно на фоне высокой цены.

Процессор, батарея и зарядка

iPad 11 лидирует по производительности. Его мощный чип A16 Bionic справляется со многими сложными задачами, такими как монтаж видео и игры. Redmi Pad 2 Pro построен на чипсете среднего уровня Snapdragon 7s Gen 4 в паре с 6 ГБ ОЗУ — в повседневных сценариях этого достаточно, но запас на будущее не столь приличный. Отличаются и конфигурации памяти: у Redmi это 6/128 и 8/256 ГБ, у iPad 11 — 6/128, 6/256 и 6/512 ГБ. Таким образом, в старших версиях Android-вариант предлагает чуть больше "оперативки", а Apple предоставляет хранилище до полтерабайта (конечно, за увеличенную цену). Впрочем, этот нюанс нивелируется возможностью расширения памяти с помощью карты microSD в Redmi Pad Pro, чего лишен iPad.

iPad 11" (2025) Фото: gsmarena.com

Redmi Pad 2 Pro получил емкий аккумулятор на 12 000 мАч, которого хватает на два дня эксплуатации. Он также поддерживает реверсивную проводную зарядку, то есть может работать как повербанк для других гаджетов. Мощность зарядки от адаптера составляет 33 Вт. iPad 11 имеет более скромную батарею емкостью 28,93 Вт·ч, но благодаря оптимизации iPadOS, меньшей частоте обновления и диагонали тоже функционирует долго. Заряжается он быстрее, чем Redmi (45 Вт), но не способен подпитывать другие устройства.

Итог

Выбор между моделями зависит от приоритетов. Если важна доступная цена, плавный 120-герцевый дисплей и высокая автономность, интереснее смотрится Redmi Pad 2 Pro. Однако есть пользователи, для которых во главе угла стоят максимальное быстродействие, долгая поддержка обновлениями, iOS c более разнообразным ассортиментом софта и тесная интеграция с экосистемой Apple. В этом случае, если экран на 60 Гц — не проблема, стоит выбрать iPad 11" (2025).

