Найкращий недорогий планшет у 2025 році названо: що краще Redmi Pad 2 Pro або iPad 11 (фото)

Цього року на ринку планшетів є цікаві пропозиції в середньому сегменті. Експерти порівняли новий Redmi Pad 2 Pro порівняли з базовим iPad 11-го покоління.

Модель Apple на 128 ГБ в Україні коштує 18 499 грн, тоді як за гаджет Xiaomi з тим самим обсягом пам'яті просять від 11 499 грн. З'ясовуємо, чи варто переплачувати за преміальний бренд, посилаючись на порівняння від видання Gizmochina.

Дизайн і дисплей

Redmi Pad 2 Pro, незважаючи на свою вартість, виконаний цілком якісно. У нього алюмінієвий корпус, а для переднього скла є матова опція. Загалом Android-апарат дещо більший і важчий, ніж iPad (610 грам проти 477). Останній, своєю чергою, пропонує більш витончений і легкий металевий корпус, що зручніше для портативності та користування в руках. Обидва пристрої підтримують стилус, але з точки зору стійкості до подряпин на екрані Redmi виграє (твердість 6 за шкалою Мооса проти 4-х у iPad).

Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Планшет Xiaomi оснащений 12,1-дюймовим IPS-екраном з підтримкою 1 мільярда кольорів, частотою оновлення 120 Гц і Dolby Vision. Він більший, на 100 ніт яскравіший і значно плавніший, ніж матриця iPad, що важливо, наприклад, для геймінгу. iPad 11 отримав 11-дюймову LCD-панель Liquid Retina, яка вирізняється високою чіткістю і точністю передачі кольору. Але її герцовка обмежена значенням у 60 Гц, що явний мінус, особливо на тлі високої ціни.

Процесор, батарея і зарядка

iPad 11 лідирує за продуктивністю. Його потужний чип A16 Bionic справляється з багатьма складними завданнями, такими як монтаж відео та ігри. Redmi Pad 2 Pro побудований на чипсеті середнього рівня Snapdragon 7s Gen 4 у парі з 6 ГБ ОЗП — у повсякденних сценаріях цього достатньо, але запас на майбутнє не настільки пристойний. Відрізняються і конфігурації пам'яті: у Redmi це 6/128 і 8/256 ГБ, у iPad 11 — 6/128, 6/256 і 6/512 ГБ. Таким чином, у старших версіях Android-варіант пропонує трохи більше "оперативки", а Apple надає сховище до півтерабайта (звісно, за збільшену ціну). Втім, цей нюанс нівелюється можливістю розширення пам'яті за допомогою карти microSD в Redmi Pad Pro, чого позбавлений iPad.

iPad 11" (2025) Фото: gsmarena.com

Redmi Pad 2 Pro отримав ємний акумулятор на 12 000 мАг, якого вистачає на два дні експлуатації. Він також підтримує реверсивну дротову зарядку, тобто може працювати як повербанк для інших гаджетів. Потужність зарядки від адаптера становить 33 Вт. iPad 11 має скромнішу батарею ємністю 28,93 Вт-год, але завдяки оптимізації iPadOS, меншій частоті оновлення та діагоналі теж функціонує довго. Заряджається він швидше, ніж Redmi (45 Вт), але не здатний підживлювати інші пристрої.

Підсумок

Вибір між моделями залежить від пріоритетів. Якщо важлива доступна ціна, плавний 120-герцевий дисплей і висока автономність, цікавіше виглядає Redmi Pad 2 Pro. Однак є користувачі, для яких наріжним каменем стоять максимальна швидкодія, тривала підтримка оновленнями, iOS з більш різноманітним асортиментом софту і тісна інтеграція з екосистемою Apple. У цьому випадку, якщо екран на 60 Гц — не проблема, варто вибрати iPad 11" (2025).

