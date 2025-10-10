Новый гаджет Samsung идеально дополнит смартфоны: чего ждать от необычной новинки (фото)

В сети появилась масштабная утечка данных о грядущей гарнитуре смешанной реальности Samsung Galaxy XR. Раскрыты дизайн, подробные характеристики и габариты устройства.

Новинка будет конкурировать с похожим премиальным шлемом от Apple — Vision Pro. Samsung уже давно трудится над своим аналогом в сотрудничестве с Google. Ранее о финальном продукте было мало что известно, теперь же инсайдеры рассказали, каким будет первый массовый XR-аксессуар от южнокорейского бренда, пишет SamMobile.

Дизайн и эргономика

Судя по рендерам, дизайн Galaxy XR будет схож с первоначальным прототипом Project Moohan. Вес устройства составит 545 граммов (легче, чем Vision Pro), а комфорт при длительном ношении будет обеспечиваться специальным оголовьем с регулировкой и мягкими подложками. Последние равномерно распределяют вес и не дают шлему давить на нос.

Гарнитура Galaxy XR: вид сбоку Фото: Android Headlines

Дисплеи и звук

Galaxy XR получит две матрицы micro-OLED с разрешением 4K для каждого глаза, что обеспечивает плотность пикселей в 4032 PPI. Суммарно это дает около 29 миллионов пикселей, в то время как у Apple Vision Pro — 23 миллиона. Samsung обещает "яркое изображение и реалистичные цвета". Вокруг дисплеев будут съемные световые щитки для полного погружения. За звук отвечают два динамика, каждый из которых оснащен низкочастотным и высокочастотным излучателем.

Процессор и управление

Внутри установят специализированный чип Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Управлять гарнитурой можно будет несколькими способами:

Отслеживание рук: За распознавание жестов отвечают шесть камер: четыре спереди и две снизу.

За распознавание жестов отвечают шесть камер: четыре спереди и две снизу. Движение глаз: Внутри каждой линзы расположены по две камеры с инфракрасными светодиодами, которые с высокой точностью отслеживают положение зрачков.

Внутри каждой линзы расположены по две камеры с инфракрасными светодиодами, которые с высокой точностью отслеживают положение зрачков. Голосовое управление: Четыре микрофона улавливают звук со всех направлений и умеют отделять речь владельца от окружающего шума.

Помимо этого, в комплекте будут идти два контроллера с аналоговыми стиками и тактильной отдачей.

Линзы гарнитуры Galaxy XR Фото: Android Headlines

Батарея и другие детали

Аккумулятор у Galaxy XR будет внешним, подключаемым через специальный разъем. Он обеспечит до 2,5 часов воспроизведения видео или 2 часа стандартной эксплуатации.

На правой стороне шлема расположен тачпад: двойное нажатие переключает между режимами виртуальной (VR) и дополненной (Pass-Through) реальности. Сверху — две кнопки: одна для регулировки громкости, а вторая — для вызова меню приложений и голосового ассистента Gemini.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy XR до конца этого года.

