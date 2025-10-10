Новий гаджет Samsung ідеально доповнить смартфони: чого чекати від незвичайної новинки (фото)

У мережі з'явився масштабний витік даних про майбутню гарнітуру змішаної реальності Samsung Galaxy XR. Розкрито дизайн, докладні характеристики і габарити пристрою.

Related video

Новинка конкуруватиме зі схожим преміальним шоломом від Apple — Vision Pro. Samsung вже давно працює над своїм аналогом у співпраці з Google. Раніше про фінальний продукт було мало що відомо, тепер же інсайдери розповіли, яким буде перший масовий XR-аксесуар від південнокорейського бренду, пише SamMobile.

Дизайн та ергономіка

Судячи з рендерів, дизайн Galaxy XR буде схожий з початковим прототипом Project Moohan. Вага пристрою становитиме 545 грамів (легше, ніж Vision Pro), а комфорт під час тривалого носіння забезпечуватиметься спеціальним наголов'ям з регулюванням і м'якими підкладками. Останні рівномірно розподіляють вагу і не дають шолому тиснути на ніс.

Гарнітура Galaxy XR: вигляд збоку Фото: Android Headlines

Дисплеї та звук

Galaxy XR отримає дві матриці micro-OLED з роздільною здатністю 4K для кожного ока, що забезпечує щільність пікселів у 4032 PPI. Сумарно це дає близько 29 мільйонів пікселів, тоді як у Apple Vision Pro — 23 мільйони. Samsung обіцяє "яскраве зображення і реалістичні кольори". Навколо дисплеїв будуть знімні світлові щитки для повного занурення. За звук відповідають два динаміки, кожен з яких оснащений низькочастотним і високочастотним випромінювачем.

Процесор і управління

Усередині встановлять спеціалізований чип Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Керувати гарнітурою можна буде кількома способами:

Відстеження рук: За розпізнавання жестів відповідають шість камер: чотири спереду і дві знизу.

За розпізнавання жестів відповідають шість камер: чотири спереду і дві знизу. Рух очей: Усередині кожної лінзи розташовані по дві камери з інфрачервоними світлодіодами, які з високою точністю відстежують положення зіниць.

Усередині кожної лінзи розташовані по дві камери з інфрачервоними світлодіодами, які з високою точністю відстежують положення зіниць. Голосове управління: Чотири мікрофони вловлюють звук з усіх напрямків і вміють відокремлювати мову власника від навколишнього шуму.

Крім цього, в комплекті йтимуть два контролери з аналоговими стіками і тактильною віддачею.

Лінзи гарнітури Galaxy XR Фото: Android Headlines

Батарея та інші деталі

Акумулятор у Galaxy XR буде зовнішнім, що підключається через спеціальний роз'єм. Він забезпечить до 2,5 годин відтворення відео або 2 години стандартної експлуатації.

На правому боці шолома розташований тачпад: подвійне натискання перемикає між режимами віртуальної (VR) і доповненої (Pass-Through) реальності. Зверху — дві кнопки: одна для регулювання гучності, а друга — для виклику меню додатків і голосового асистента Gemini.

Очікується, що Samsung представить Galaxy XR до кінця цього року.

Раніше Фокус писав, що смартфони Galaxy отримають функцію захисту від шахраїв. Samsung додасть у свою прошивку довгоочікуваний інструмент автоматичної перевірки і блокування спам-дзвінків на базі ШІ. Він з'явиться в апдейті One UI 8.5 і буде схожий на аналогічну опцію Call Screen зі смартфонів Google Pixel.