Как заставить смартфон работать дольше: 4 секретных трюка, о которых вы не знали (фото)

Эксперт поделился неочевидными, но эффективными способами продлить автономность смартфона.

Все знают, что для экономии заряда нужно снижать яркость экрана и меньше пользоваться телефоном. Но есть и другие методы, способные повлиять на энергопотребление системы, пишет Android Central.

Мобильный интернет в нестабильной зоне

Когда вы находитесь в условиях с плохим мобильным сигналом (например, в метро, за городом или в поезде), лучше отключать сотовую передачу данных и по возможности использовать Wi-Fi. Постоянный поиск сети — один из самых энергозатратных процессов в смартфоне. Радиомодуль в этом случае тратит батарею быстрее, чем при стабильном сигнале.

Используйте беспроводную зарядку правильно

Многие пользуются беспроводной зарядкой так же, как и проводной — для восполнения АКБ с нуля. Но ее главное преимущество заключается в удобстве поддержания заряда в течение дня. Если есть беспроводная станция, возьмите за правило класть гаджет на зарядку каждый раз, когда он не находится у вас в руках или в кармане. Это проще, чем подключать кабель, и позволит меньше беспокоиться о том, что аппарат разрядится в неподходящий момент.

Беспроводная зарядка смартфона Фото: Android Central

Избавьтесь от "мусорных" приложений

У многих на смартфонах с большим объемом памяти скапливается множество забытых утилит и игр, которые давно не используются. В целом ОС Android старается минимизировать их активность путем отключения разрешений через какое-то время, но тем не менее фоновые процессы от них могут тратить заряд. Все, что не нужно, стоит удалить, а еще можно попробовать отключить лишнее системное ПО в настройках, если такая опция предусмотрена в прошивке.

Включите умное управление батареей

Современные смартфоны используют ИИ для анализа ваших привычек. Одна из умных функций, которая встречается на многих моделях сегодня — защита от перезаряда. При зарядке ночью вместо постоянной подачи питания она ограничивает зарядку до определенного процента, (скажем, 80%) и дозаряжает аккумулятор в последние минуты перед вашим пробуждением (как правило, учитывается время установленного будильника).

Для долгосрочного здоровья АКБ эта опция может быть полезна. Кроме того, можно настроить автоматическое включение режима энергосбережения при низком уровне заряда.

Раньше Фокус писал про про пять скрытых настроек Android, делающих смартфон удобнее. В каждом Android-смартфоне есть секретное меню "Для разработчиков", в котором спрятано множество занятных функций. Активировав его, можно визуально ускорить работу системы, изменить масштаб интерфейса и даже сменить локацию.