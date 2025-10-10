Як змусити смартфон працювати довше: 4 секретні трюки, про які ви не знали (фото)

Експерт поділився неочевидними, але ефективними способами продовжити автономність смартфона.

Усі знають, що для економії заряду потрібно знижувати яскравість екрана і менше користуватися телефоном. Але є й інші методи, здатні вплинути на енергоспоживання системи, пише Android Central.

Мобільний інтернет у нестабільній зоні

Коли ви перебуваєте в умовах з поганим мобільним сигналом (наприклад, у метро, за містом або в поїзді), краще вимикати стільникову передачу даних і за можливості використовувати Wi-Fi. Постійний пошук мережі — один із найбільш енерговитратних процесів у смартфоні. Радіомодуль у цьому випадку витрачає батарею швидше, ніж за стабільного сигналу.

Використовуйте бездротову зарядку правильно

Багато хто користується бездротовою зарядкою так само, як і дротовою — для поповнення АКБ з нуля. Але її головна перевага полягає в зручності підтримки заряду протягом дня. Якщо є бездротова станція, візьміть за правило класти гаджет на зарядку щоразу, коли він не перебуває у вас в руках або в кишені. Це простіше, ніж підключати кабель, і дасть змогу менше турбуватися про те, що апарат розрядиться в невідповідний момент.

Бездротове заряджання смартфона Фото: Android Central

Позбавтеся від "сміттєвих" додатків

У багатьох на смартфонах з великим об'ємом пам'яті накопичується безліч забутих утиліт та ігор, які давно не використовуються. Загалом ОС Android намагається мінімізувати їхню активність шляхом вимкнення дозволів через певний час, але тим не менш фонові процеси від них можуть витрачати заряд. Усе, що не потрібно, варто видалити, а ще можна спробувати відключити зайве системне ПЗ у налаштуваннях, якщо така опція передбачена в прошивці.

Увімкніть розумне керування батареєю

Сучасні смартфони використовують ШІ для аналізу ваших звичок. Одна з розумних функцій, яка зустрічається на багатьох моделях сьогодні, — захист від перезаряду. Під час заряджання вночі замість постійного подавання живлення він обмежує заряджання до певного відсотка, (скажімо, 80%) і дозаряджає акумулятор в останні хвилини перед вашим пробудженням (як правило, враховується час встановленого будильника).

Для довгострокового здоров'я АКБ ця опція може бути корисною. Крім того, можна налаштувати автоматичне ввімкнення режиму енергозбереження за низького рівня заряду.

