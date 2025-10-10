160 000 тонн лития в год: американцы придумали, как оставить Китай без аккумуляторов

Предприятие Thacker Pass займется добычей лития в штате Невада (США). В первые годы завод будет производить 40 000 т карбоната лития аккумуляторного качества в год, чего достаточно для 800 000 электромобилей

Thacker Pass станет крупнейшим добытчиком лития в Западном полушарии. Со временем объемы нарастят до 160 000 т в год, говорится в материале издания ecoticias.com.

Предприятие, строительство которого уже ведется, будет открыто к 2028 году. Инвестиции GM в рудник в размере 625 млн долларов дадут компании право выкупить 100% рудника на первом этапе и долю во втором этапе проекта. Новое соглашение позволит автопроизводителю Lithium Americas в будущем продавать нераспределенную продукцию лития третьим сторонам.

Американские инвестиции в горнодобывающую промышленность мотивированы тем, что Китай занимает доминирующую позицию на мировом рынке аккумуляторов. Проект Thacker Pass рассматривается американскими политиками как способ увеличения добычи критически важных минералов в США и снижения зависимости от Китая — крупнейшего в мире переработчика лития. КНР является третьим по величине производителем после Австралии и Чили.

Батареи электромобиля Фото: Stellantis

На начальном этапе Thacker Pass будет производиться 40 000 тонн карбоната лития аккумуляторного качества в год, что в восемь раз увеличит возможности США, по сравнению с теми, которые есть сейчас.

Рудник в Неваде будет способен обеспечить аккумуляторами 800 000 электромобилей в год, что превратит США из небольшого производителя лития в значимого поставщика материалов для батарей на мировом рынке. Государственное участие в капитале представляет собой долгосрочный стратегический контроль, как и участие GM, чье партнерство обеспечивает доступ автопромышленности к необходимым материалам для аккумуляторов, тем самым защищая от рисков, связанных с зарубежными поставками.

Ранее мы писали, что ученые наконец-то нашли 40 млн тонн лития 16 млн лет спустя. Недавно в США открытии месторождение лития в кальдере Макдермитт, спящем вулканическом кратере, расположенном на границе Невады и Орегона. Там обнаружили 40 млн тонн лития, который используется при производстве батарей.