160 000 тонн літію на рік: американці придумали, як залишити Китай без акумуляторів

Підприємство Thacker Pass займеться видобутком літію в штаті Невада (США). У перші роки завод вироблятиме 40 000 т карбонату літію акумуляторної якості на рік, чого достатньо для 800 000 електромобілів

Thacker Pass стане найбільшим видобувачем літію в Західній півкулі. Згодом обсяги наростять до 160 000 т на рік, йдеться в матеріалі видання ecoticias.com.

Підприємство, будівництво якого вже ведеться, буде відкрито до 2028 року. Інвестиції GM у копальню в розмірі 625 млн доларів дадуть компанії право викупити 100% копальні на першому етапі і частку в другому етапі проєкту. Нова угода дасть змогу автовиробнику Lithium Americas у майбутньому продавати нерозподілену продукцію літію третім сторонам.

Американські інвестиції в гірничодобувну промисловість мотивовані тим, що Китай займає домінуючу позицію на світовому ринку акумуляторів. Проєкт Thacker Pass американські політики розглядають як спосіб збільшення видобутку критично важливих мінералів у США і зниження залежності від Китаю — найбільшого у світі переробника літію. КНР є третім за величиною виробником після Австралії та Чилі.

Батареї електромобіля Фото: Stellantis

На початковому етапі Thacker Pass буде вироблятися 40 000 тонн карбонату літію акумуляторної якості на рік, що у вісім разів збільшить можливості США, порівняно з тими, які є зараз.

Рудник у Неваді буде здатний забезпечити акумуляторами 800 000 електромобілів на рік, що перетворить США з невеликого виробника літію на значущого постачальника матеріалів для батарей на світовому ринку. Державна участь у капіталі являє собою довгостроковий стратегічний контроль, як і участь GM, чиє партнерство забезпечує доступ автопромисловості до необхідних матеріалів для акумуляторів, тим самим захищаючи від ризиків, пов'язаних із зарубіжними поставками.

Раніше ми писали, що вчені нарешті знайшли 40 млн тонн літію 16 млн років потому. Нещодавно в США відкрили родовище літію в кальдері Макдермітт, сплячому вулканічному кратері, розташованому на кордоні Невади та Орегона. Там виявили 40 млн тонн літію, який використовується при виробництві батарей.