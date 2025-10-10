Назван топ 10 крупнейших солнечных электростанций: для кого они генерируют энергию

Сегодня в мире функционирует ряд огромных солнечных электростанций, которые включают миллионы солнечных панелей. Эти объекты способны запитать целые населенные пункты.

Related video

Среди масштабных солнечных электростанций, которые по состоянию на 2025 год уже введены в эксплуатацию и подтверждено производят электроэнергию, эксперты портала Interesting Engineering выделили 10 лучших.

Gonghe Talatan в Китае

Китай активно развивает новые солнечные электростанции, охватывающие сотни квадратных километров, чтобы снизить выбросы в атмосферу до целевых показателей. В частности КНР наращивает мощности в таких регионах, как Цинхай и Синьцзян.

Так, мощность комплекса Gonghe Talatan уже составляет 15 600 МВт. Сейчас солнечная электростанция продолжает расширяться.

Midong в Китае

В июне 2024 года Китай подключил к энергосети солнечную станцию Midong мощностью 3500 МВт в Синьцзяне, что на тот момент сделало ее крупнейшей действующей фотоэлектрической электростанцией в мире. В среднем Midong генерирует около 6,09 миллиарда кВт-ч ежегодно.

По некоторым данным, эту солнечную станцию также продолжают развивать. Ее мощность планируют нарастить до 9 350 МВт.

Bhadla в Индии

Солнечная электростанция Bhadla мощностью 2245 МВт является крупнейшей в Индии и одной из крупнейших в мире. Она была полностью введена в эксплуатацию в 2020 году.

Проект Bhadla занимает площадь около 56 км² и получает много солнечного света. Он также включает субпроекты, такие как электростанция AMPIN мощностью 100 МВт, но основной показатель 2245 МВт остается стабильным.

Huanghe в Китае

Солнечный парк Huanghe в провинции Цинхай сейчас может похвастаться мощностью в 2200 МВт. Он строится в несколько этапов и является частью более крупных солнечно-гидрокомплементарных схем.

Благодаря своей стабильной генерации объект часто упоминается в различных рейтингах. Китай также планирует интегрировать в проект дополнительные ветровые или солнечные мощности.

Pavagada Shakti в Индии

Солнечная электростанция Pavagada Shakti имеет мощность 2050 МВт. Этот объект был введен в эксплуатацию в 2019 году на территории округа Тумкур, штат Карнатака.

Некоторые источники указывают на планы по дальнейшему Pavagada Shakti расширению до 3 ГВт, но они еще не полностью подтверждены.

Al Dhafra в ОАЭ

Проект Al Dhafra в Абу-Даби достиг полного рабочего состояния в июне 2023 года с номинальной мощностью 2000 МВт. Его позиционируют как крупнейшую в мире солнечную электростанцию с единой площадкой.

Al Dhafra занимает около 20 км² пустынной земли вблизи Абу-Даби и включает почти четыре миллиона двусторонних солнечных панелей. Он рассчитан на питание примерно 200 000 домов.

Benban в Египте

Солнечная электростанция Benban расположенный в губернаторстве Асуан имеет мощность 1650 МВт. Она включает 41 отдельную солнечную электростанцию, подключенную к общей инфраструктуре/сети.

Проект был полностью введен в эксплуатацию примерно в 2019 году и считается крупнейшей солнечной установкой в Африке такого масштаба.

Tengger в Китае

Солнечный парк в пустыне Тенгер, что на территории региона Внутренняя Монголия, достигает мощности 1547 МВт. Данные об объемах его генерации достаточно стабильны, поскольку это относительно зрелый проект.

Как и Huanghe, проект Tengger часто фигурирует в списках "крупнейших солнечных электростанций" в мире.

NP Kunta в Индии

Солнечная электростанция NP Kunta Ultra Mega, также известная как Ananthapuram, имеет мощность 1500 МВт и расположена в штате Андхра-Прадеш. Этот объект реже фигурирует в международных рейтингах, поскольку его мощность не имеет столь надежного подтверждения, как у вышеупомянутых станций.

Многие источники упоминают NP Kunta в индийском списке "ультрамегасолнечных парков", как проект с частичной эксплуатацией и планами на расширение.

Noor Abu Dhabi в Швеции

Солнечная станция Noor Abu Dhabi или Свейхан имеет мощность 1117 МВт функционирует с 2019 года. Иногда ее называют самой большой однообъектной солнечной электростанцией на момент ввода в эксплуатацию.

Noor Abu Dhabi включает 3,2 миллиона солнечных панелей, которые очищаются с помощью роботизированной безводной системы.

Напомним, аналитический центр Wood Mackenzie прогнозирует, что цены на солнечные панели вырастут до 9% в четвертом квартале этого года, что обусловлено несколькими факторами.