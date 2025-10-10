Назван топ 10 крупнейших солнечных электростанций: для кого они генерируют энергию
Сегодня в мире функционирует ряд огромных солнечных электростанций, которые включают миллионы солнечных панелей. Эти объекты способны запитать целые населенные пункты.
Среди масштабных солнечных электростанций, которые по состоянию на 2025 год уже введены в эксплуатацию и подтверждено производят электроэнергию, эксперты портала Interesting Engineering выделили 10 лучших.
Gonghe Talatan в Китае
Китай активно развивает новые солнечные электростанции, охватывающие сотни квадратных километров, чтобы снизить выбросы в атмосферу до целевых показателей. В частности КНР наращивает мощности в таких регионах, как Цинхай и Синьцзян.
Так, мощность комплекса Gonghe Talatan уже составляет 15 600 МВт. Сейчас солнечная электростанция продолжает расширяться.
Midong в Китае
В июне 2024 года Китай подключил к энергосети солнечную станцию Midong мощностью 3500 МВт в Синьцзяне, что на тот момент сделало ее крупнейшей действующей фотоэлектрической электростанцией в мире. В среднем Midong генерирует около 6,09 миллиарда кВт-ч ежегодно.
По некоторым данным, эту солнечную станцию также продолжают развивать. Ее мощность планируют нарастить до 9 350 МВт.
Bhadla в Индии
Солнечная электростанция Bhadla мощностью 2245 МВт является крупнейшей в Индии и одной из крупнейших в мире. Она была полностью введена в эксплуатацию в 2020 году.
Проект Bhadla занимает площадь около 56 км² и получает много солнечного света. Он также включает субпроекты, такие как электростанция AMPIN мощностью 100 МВт, но основной показатель 2245 МВт остается стабильным.
Huanghe в Китае
Солнечный парк Huanghe в провинции Цинхай сейчас может похвастаться мощностью в 2200 МВт. Он строится в несколько этапов и является частью более крупных солнечно-гидрокомплементарных схем.
Благодаря своей стабильной генерации объект часто упоминается в различных рейтингах. Китай также планирует интегрировать в проект дополнительные ветровые или солнечные мощности.
Pavagada Shakti в Индии
Солнечная электростанция Pavagada Shakti имеет мощность 2050 МВт. Этот объект был введен в эксплуатацию в 2019 году на территории округа Тумкур, штат Карнатака.
Некоторые источники указывают на планы по дальнейшему Pavagada Shakti расширению до 3 ГВт, но они еще не полностью подтверждены.
Al Dhafra в ОАЭ
Проект Al Dhafra в Абу-Даби достиг полного рабочего состояния в июне 2023 года с номинальной мощностью 2000 МВт. Его позиционируют как крупнейшую в мире солнечную электростанцию с единой площадкой.
Al Dhafra занимает около 20 км² пустынной земли вблизи Абу-Даби и включает почти четыре миллиона двусторонних солнечных панелей. Он рассчитан на питание примерно 200 000 домов.
Benban в Египте
Солнечная электростанция Benban расположенный в губернаторстве Асуан имеет мощность 1650 МВт. Она включает 41 отдельную солнечную электростанцию, подключенную к общей инфраструктуре/сети.
Проект был полностью введен в эксплуатацию примерно в 2019 году и считается крупнейшей солнечной установкой в Африке такого масштаба.
Tengger в Китае
Солнечный парк в пустыне Тенгер, что на территории региона Внутренняя Монголия, достигает мощности 1547 МВт. Данные об объемах его генерации достаточно стабильны, поскольку это относительно зрелый проект.
Как и Huanghe, проект Tengger часто фигурирует в списках "крупнейших солнечных электростанций" в мире.
NP Kunta в Индии
Солнечная электростанция NP Kunta Ultra Mega, также известная как Ananthapuram, имеет мощность 1500 МВт и расположена в штате Андхра-Прадеш. Этот объект реже фигурирует в международных рейтингах, поскольку его мощность не имеет столь надежного подтверждения, как у вышеупомянутых станций.
Многие источники упоминают NP Kunta в индийском списке "ультрамегасолнечных парков", как проект с частичной эксплуатацией и планами на расширение.
Noor Abu Dhabi в Швеции
Солнечная станция Noor Abu Dhabi или Свейхан имеет мощность 1117 МВт функционирует с 2019 года. Иногда ее называют самой большой однообъектной солнечной электростанцией на момент ввода в эксплуатацию.
Noor Abu Dhabi включает 3,2 миллиона солнечных панелей, которые очищаются с помощью роботизированной безводной системы.
Напомним, аналитический центр Wood Mackenzie прогнозирует, что цены на солнечные панели вырастут до 9% в четвертом квартале этого года, что обусловлено несколькими факторами.