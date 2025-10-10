Названо топ 10 найбільших сонячних електростанцій: для кого вони генерують енергію
Сьогодні у світі функціонує низка величезних сонячних електростанцій, які включають мільйони сонячних панелей. Ці об'єкти здатні заживити цілі населені пункти.
Серед масштабних сонячних електростанцій, які станом на 2025 рік вже введені в експлуатацію та підтверджено виробляють електроенергію, експерти порталу Interesting Engineering виділили 10 найкращих.
Gonghe Talatan в Китаї
Китай активно розбудовує нові сонячні електростанції, що охоплюють сотні квадратних кілометрів, щоб знизити викиди в атмосферу до цільових показників. Зокрема КНР нарощує потужності в таких регіонах, як Цінхай та Сіньцзян.
Так, потужність комплексу Gonghe Talatan вже становить 15 600 МВт. Наразі сонячна електростанція продовжує розширюватися.
Midong в Китаї
У червні 2024 року Китай підключив до енергомережі сонячну станцію Midong потужністю 3500 МВт Сіньцзяні, що на той момент зробило її найбільшою діючою фотоелектричною електростанцією у світі. В середньому Midong генерує близько 6,09 мільярда кВт·год щорічно.
За деякими даними, цю сонячну станцію також продовжують розбудовувати. ЇЇ потужність планують наростити до 9 350 МВт.
Bhadla в Індії
Сонячна електростанція Bhadla потужністю 2245 МВт є найбільшою в Індії та однією з найбільших у світі. Вона була повністю введена в експлуатацію у 2020 році.
Проєкт Bhadla займає площу близько 56 км² та отримує багато сонячного світла. Він також включає субпроекти, такі як електростанція AMPIN потужністю 100 МВт, але основний показник 2245 МВт залишається стабільним.
Huanghe в Китаї
Сонячний парк Huanghe у провінції Цінхай наразі може похвалитися потужністю у 2200 МВт. Він будується в кілька етапів і є частиною більших сонячно-гідрокомплементарних схем.
Завдяки своїй стабільній генерації об'єкт часто згадується у різноманітних рейтингах. Китай також планує інтегрувати в проєкт додаткові вітрові або сонячні потужності.
Pavagada Shakti в Індії
Сонячна електростанція Pavagada Shakti має потужність 2050 МВт. Цей об'єкт був введений в експлуатацію у 2019 році на території округу Тумкур, штат Карнатака.
Деякі джерела вказують на плани щодо подальшого Pavagada Shakti розширення до 3 ГВт, але вони ще не повністю підтверджені.
Al Dhafra в ОАЕ
Проєкт Al Dhafra в Абу-Дабі досяг повного робочого стану в червні 2023 року з номінальною потужністю 2000 МВт. Його позиціонують як найбільшу у світі сонячну електростанцію з єдиним майданчиком.
Al Dhafra займає близько 20 км² пустельної землі поблизу Абу-Дабі та включає майже чотири мільйони двосторонніх сонячних панелей. Він розрахований на живлення приблизно 200 000 будинків.
Benban у Єгипті
Сонячна електростанція Benban розташований у губернаторстві Асуан має потужність 1650 МВт. Вона включає 41 окрему сонячну електростанцію, підключену до спільної інфраструктури/мережі.
Проєкт був повністю введений в експлуатацію приблизно у 2019 році та вважається найбільшою сонячною установкою в Африці такого масштабу.
Tengger у Китаї
Сонячний парк у пустелі Тенгер, що на території регіону Внутрішня Монголія, досягає потужності 1547 МВт. Дані про об'єми його генерації досить стабільні, оскільки це відносно зрілий проєкт.
Як і Huanghe, проєкт Tengger часто фігурує у списках "найбільших сонячних електростанцій" у світі.
NP Kunta в Індії
Сонячна електростанція NP Kunta Ultra Mega, також відома як Ananthapuram, має потужність 1500 МВт та розташована у штаті Андхра-Прадеш. Цей об'єкт рідше фігурує в міжнародних рейтингах, оскільки його потужність не має настільки надійного підтвердження, як у вищезгаданих станцій.
Багато джерел згадують NP Kunta в індійському списку "ультрамегасонячних парків", як проєкт з частковою експлуатацією та планами на розширення.
Noor Abu Dhabi у Швеції
Сонячна станція Noor Abu Dhabi або Свейхан має потужність 1117 МВт функціонує з 2019 року. Іноді її називають найбільшою однооб'єктною сонячною електростанцією на момент введення в експлуатацію.
Noor Abu Dhabi включає 3,2 мільйона сонячних панелей, які очищаються за допомогою роботизованої безводної системи.
Нагадаємо, аналітичний центр Wood Mackenzie прогнозує, що ціни на сонячні панелі зростуть до 9% у четвертому кварталі цього року, що зумовлено кількома факторами.