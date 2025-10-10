Мощная функция Samsung и Pixel защитит важные файлы на смартфоне: как включить (фото)

В Android-смартфонах есть малоизвестная функция, создающая изолированное и зашифрованное пространство для хранения важных данных и приложений. Рассказываем о двух популярных реализациях такой системы.

Related video

Private Space на смартфонах Google Pixel и "Папка Knox" (Secure Folder) в прошивке Samsung One UI предоставляют своего рода "цифровой сейф" на ваших гаджетах. Там удобно хранить банковские приложения, менеджеры паролей, личные фото и конфиденциальные документы, пишет Android Police.

Private Space на Google Pixel

Это не просто папка, а полноценный изолированный профиль, который отделен от основной системы. Все, что находится внутри — приложения, файлы, аккаунты — недоступно другим людям, если есть те, кто иногда пользуется вашим устройством. Финансовые приложения можно добавить в Private Space, защитив их отдельным паролем и биометрией. Даже если злоумышленник разблокирует телефон, он не получит к ним доступ.

Private Space на Google Pixel Фото: Android Police

В пространстве можно спрятать игры или соцсети. Пока оно заблокировано, эти сервисы не будут присылать уведомления и работать в фоновом режиме, экономя заряд и не отвлекая вас. Еще Google добавила возможность не копировать, а сразу перемещать файлы в Private Space, после чего они удаляются из основной памяти. Это гарантирует, что ваши конфиденциальные документы останутся защищены.

Чтобы найти функцию, откройте список приложений, и в самом низу вы увидите раздел Private Space. Нажмите на него и следуйте инструкциям для настройки. Для максимальной приватности в настройках можно скрыть этот раздел из меню — тогда для его вызова придется вводить кодовое слово в строке поиска.

Папка Knox на Samsung Galaxy

Это фирменная технология Samsung, которая тоже создает зашифрованную секцию на вашем смартфоне. Доступ к папке защищен дополнительным уровнем безопасности — отдельным паролем, PIN-кодом, графическим ключом или биометрией. Можно добавить вторую копию приложения — одна останется в обычной системе, а другая расположится в защищенной папке, чтобы, например, пользоваться соцсетями с разными аккаунтами.

Защищенная папка на Samsung Galaxy Фото: Samsung

Значок папки легко скрыть с главного экрана и из меню ПО, чтобы никто и не догадывался о ее существовании.

Для активации зайдите в "Настройки" -> "Безопасность и конфиденциальность" и выберите пункт "Папка Knox" (или Secure Folder). Вам потребуется войти в свою учетную запись Samsung. После этого система создаст защищенную папку, для которой вы сможете установить отдельный метод блокировки и настроить отображение значка.

Раньше Фокус писал, что скоро появится Galaxy S26 Ultra, и уже известны ожидаемые изменения во флагмане. До анонса серии смартфонов Samsung Galaxy S26 остались считанные месяцы, и в сети уже появились первые подробности. Судя по утечкам, нас ждет изменение в модельном ряду, возвращение процессоров Exynos и долгожданное повышение мощности зарядки.