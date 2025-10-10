Потужна функція Samsung і Pixel захистить важливі файли на смартфоні: як увімкнути (фото)

В Android-смартфонах є маловідома функція, що створює ізольований і зашифрований простір для зберігання важливих даних і додатків. Розповідаємо про дві популярні реалізації такої системи.

Related video

Private Space на смартфонах Google Pixel і "Папка Knox" (Secure Folder) у прошивці Samsung One UI надають свого роду "цифровий сейф" на ваших гаджетах. Там зручно зберігати банківські додатки, менеджери паролів, особисті фото та конфіденційні документи, пише Android Police.

Private Space на Google Pixel

Це не просто папка, а повноцінний ізольований профіль, який відокремлений від основної системи. Усе, що знаходиться всередині — додатки, файли, акаунти — недоступне іншим людям, якщо є ті, хто іноді користується вашим пристроєм. Фінансові додатки можна додати в Private Space, захистивши їх окремим паролем і біометрією. Навіть якщо зловмисник розблокує телефон, він не отримає до них доступ.

Private Space на Google Pixel Фото: Android Police

У просторі можна заховати ігри або соцмережі. Поки він заблокований, ці сервіси не надсилатимуть сповіщення і не працюватимуть у фоновому режимі, економлячи заряд і не відволікаючи вас. Ще Google додала можливість не копіювати, а відразу переміщати файли в Private Space, після чого вони видаляються з основної пам'яті. Це гарантує, що ваші конфіденційні документи залишаться захищені.

Щоб знайти функцію, відкрийте список додатків, і в самому низу ви побачите розділ Private Space. Натисніть на нього і дотримуйтесь інструкцій для налаштування. Для максимальної приватності в налаштуваннях можна приховати цей розділ із меню — тоді для його виклику доведеться вводити кодове слово в рядку пошуку.

Папка Knox на Samsung Galaxy

Це фірмова технологія Samsung, яка теж створює зашифровану секцію на вашому смартфоні. Доступ до папки захищений додатковим рівнем безпеки — окремим паролем, PIN-кодом, графічним ключем або біометрією. Можна додати другу копію застосунку — одна залишиться у звичайній системі, а інша розташується в захищеній папці, щоб, наприклад, користуватися соцмережами з різними акаунтами.

Захищена папка на Samsung Galaxy Фото: Samsung

Значок папки легко приховати з головного екрана і з меню ПЗ, щоб ніхто й не здогадувався про її існування.

Для активації зайдіть у "Налаштування" -> "Безпека і конфіденційність" і виберіть пункт "Папка Knox" (або Secure Folder). Вам буде потрібно увійти у свій обліковий запис Samsung. Після цього система створить захищену папку, для якої ви зможете встановити окремий метод блокування і налаштувати відображення значка.

Раніше Фокус писав, що скоро з'явиться Galaxy S26 Ultra, і вже відомі очікувані зміни у флагмані. До анонсу серії смартфонів Samsung Galaxy S26 залишилися лічені місяці, і в мережі вже з'явилися перші подробиці. Судячи з витоків, на нас чекає зміна в модельному ряду, повернення процесорів Exynos і довгоочікуване підвищення потужності зарядки.