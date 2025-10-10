Компактный планшет Samsung удивил низкой ценой в 6000 грн и приятным экраном (фото)

Samsung представила Galaxy Tab A11 — недорогой планшет, который обещает стать хитом в бюджетном сегменте и составить конкуренцию iPad mini. Он получил 90-герцевый дисплей и длительную поддержку обновлениями.

Новинку уже продают многие украинские ритейлеры. Начальная цена составляет 6399 грн (8/128 ГБ). Galaxy Tab A11 на фоне конкурентов выделяется не только доступностью, но и потенциальной долговечность за счет апдейтов ПО, пишет GSMArena.

Аппарат оснащен 8,7-дюймовой LCD-панелью с частотой обновления 90 Гц. Планшет выполнен в металлическом корпусе, доступен в темно-сером и серебристом цветах. Для проводных наушников сохранен 3,5-мм разъем, а за звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Цвета Samsung Galaxy Tab A11 Фото: Samsung

Чипсет MediaTek Helio G99 работает в паре с 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель на 64 либо 128 ГБ можно расширить с помощью карты microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор емкостью 5400 мАч должен обеспечить достойное время автономной работы. Samsung обещает выпускать для Galaxy Tab A11 обновления ОС и патчи безопасности в течение семи лет, так же, как и для своих флагманов.

Позже в этом году Samsung также выпустит увеличенную версию модели — Galaxy Tab A11+. Он получит 11-дюймовый дисплей, более емкий аккумулятор на 7040 мАч с 25-ваттной зарядкой, а также поддержку десктопного режима DeX. Последний превращает планшет в подобие ноутбука: при подключении к монитору отображается интерфейс Android на манер Windows. Цена и точная дата выхода Tab A11+ пока не сообщаются.

