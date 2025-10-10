Компактний планшет Samsung здивував низькою ціною в 6000 грн і приємним екраном (фото)

Samsung представила Galaxy Tab A11 — недорогий планшет, який обіцяє стати хітом у бюджетному сегменті та скласти конкуренцію iPad mini. Він отримав 90-герцевий дисплей і тривалу підтримку оновленнями.

Новинку вже продають багато українських ритейлерів. Початкова ціна становить 6399 грн (8/128 ГБ). Galaxy Tab A11 на тлі конкурентів виділяється не тільки доступністю, а й потенційною довговічністю за рахунок апдейтів ПЗ, пише GSMArena.

Апарат оснащений 8,7-дюймовою LCD-панеллю з частотою оновлення 90 Гц. Планшет виконаний у металевому корпусі, доступний у темно-сірому і сріблястому кольорах. Для дротових навушників збережено 3,5-мм роз'єм, а за звук відповідають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Кольори Samsung Galaxy Tab A11 Фото: Samsung

Чипсет MediaTek Helio G99 працює в парі з 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті. Накопичувач на 64 або 128 ГБ можна розширити за допомогою карти microSD об'ємом до 2 ТБ. Акумулятор ємністю 5400 мАг повинен забезпечити гідний час автономної роботи. Samsung обіцяє випускати для Galaxy Tab A11 оновлення ОС і патчі безпеки протягом семи років, так само, як і для своїх флагманів.

Пізніше цього року Samsung також випустить збільшену версію моделі — Galaxy Tab A11+. Він отримає 11-дюймовий дисплей, більш ємний акумулятор на 7040 мАг з 25-ватною зарядкою, а також підтримку десктопного режиму DeX. Останній перетворює планшет на подобу ноутбука: при підключенні до монітора відображається інтерфейс Android на кшталт Windows. Ціна і точна дата виходу Tab A11+ поки не повідомляються.

