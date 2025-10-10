На Android есть опасные фейковые приложения: как защитить свой смартфон (фото)

Магазин Google Play насчитывает миллионы программ. Среди них скрываются и опасные подделки, созданные для кражи данных, показа навязчивой рекламы или заражения устройства вредоносным ПО.

Хотя Google регулярно удаляет подозрительные приложения, новые незаметные угрозы появляются каждый день. Умение их распознавать — ключ к защите вашей конфиденциальности и безопасности, пишет Goodizz.

Имя разработчика и отзывы

У подлинных сервисов всегда проверенные разработчики. Мошенники часто используют похожие названия (например, "WhatsUp" вместо WhatsApp). Всегда проверяйте профиль создателя ПО: если у него всего одно приложение с небольшим количеством загрузок, это тревожный знак.

Еще у поддельных утилит часто много однотипных, восторженных отзывов в стиле "супер, все работает". Либо их вообще нет, поскольку это недавний релиз. Словом, обращайте внимание на рейтинг, а также подробные и содержательные комментарии пользователей.

Иконка, скриншоты, число скачиваний

Фейковые приложения часто используют размытые или некачественные иконки. Скриншоты могут выглядеть непрофессионально, быть растянутыми или просто скопированными у другого сервиса. Если что-то выглядит "не так", доверяйте своей интуиции. И конечно, у популярных соцсетей от известных брендов насчитываются миллионы загрузок. Если вы видите приложение "Facebook" с несколькими тысячами установок, скорее всего, это обман.

На главную страницу Google Play фейковые приложения, как правило, не попадают Фото: Android Central

Проверьте разрешения и Google Play Protect

Перед установкой всегда проверяйте, какие разрешения запрашивает приложение. Если простой калькулятор требует доступа к контактам, микрофону и геолокации — это подозрительный признак.

"Google Play Защита" — встроенный антивирус, который сканирует ПО на наличие угроз. Убедитесь, что он включен и проверьте, нет ли предупреждений, открыв раздел "Play Защита" в магазине Google Play.

В каких случаях "поддельный" софт не опасен

Иногда система "ругается" на неподлинность ПО, если вы пользуетесь модификациями. Такие утилиты, как правило, изменены энтузиастами с целью разблокировки премиальных функций (например, YouTube ReVanced), и зачастую безопасны. Но важно выбирать проверенного поставщика: немало сайтов в интернете распространяют вирусные аналоги игр и прочих cервисов. Чтобы убедиться, что мод не содержит угроз, стоит обращаться за такими программами на популярные форумы по теме Android, где есть система репутации авторов и отзывы пользователей.

