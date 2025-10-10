На Android є небезпечні фейкові додатки: як захистити свій смартфон (фото)

Магазин Google Play налічує мільйони програм. Серед них ховаються і небезпечні підробки, створені для крадіжки даних, показу нав'язливої реклами або зараження пристрою шкідливим ПЗ.

Хоча Google регулярно видаляє підозрілі додатки, нові непомітні загрози з'являються щодня. Уміння їх розпізнавати — ключ до захисту вашої конфіденційності та безпеки, пише Goodizz.

Ім'я розробника та відгуки

У справжніх сервісів завжди перевірені розробники. Шахраї часто використовують схожі назви (наприклад, "WhatsUp" замість WhatsApp). Завжди перевіряйте профіль творця ПЗ: якщо в нього лише один застосунок із невеликою кількістю завантажень, це тривожний знак.

Ще у підроблених утиліт часто багато однотипних, захоплених відгуків у стилі "супер, все працює". Або їх взагалі немає, оскільки це недавній реліз. Словом, звертайте увагу на рейтинг, а також докладні та змістовні коментарі користувачів.

Іконка, скріншоти, кількість завантажень

Фейкові додатки часто використовують розмиті або неякісні іконки. Скріншоти можуть виглядати непрофесійно, бути розтягнутими або просто скопійованими в іншого сервісу. Якщо щось виглядає "не так", довіряйте своїй інтуїції. І звісно, у популярних соцмереж від відомих брендів налічуються мільйони завантажень. Якщо ви бачите застосунок "Facebook" з кількома тисячами установок, найімовірніше, це обман.

На головну сторінку Google Play фейкові додатки, як правило, не потрапляють Фото: Android Central

Перевірте дозволи та Google Play Protect

Перед встановленням завжди перевіряйте, які дозволи запитує додаток. Якщо простий калькулятор вимагає доступу до контактів, мікрофона та геолокації — це підозріла ознака.

"Google Play Захист" — вбудований антивірус, який сканує ПЗ на наявність загроз. Переконайтеся, що він увімкнений і перевірте, чи немає попереджень, відкривши розділ "Play Захист" у магазині Google Play.

У яких випадках "підроблений" софт не є небезпечним

Іноді система "лається" на несправжність ПЗ, якщо ви користуєтеся модифікаціями. Такі утиліти, як правило, змінені ентузіастами з метою розблокування преміальних функцій (наприклад, YouTube ReVanced), і часто безпечні. Але важливо вибирати перевіреного постачальника: чимало сайтів в інтернеті поширюють вірусні аналоги ігор та інших сервісів. Щоб переконатися, що мод не містить загроз, варто звертатися за такими програмами на популярні форуми з теми Android, де є система репутації авторів та відгуки користувачів.

