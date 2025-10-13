Горнолыжный подъемник добывает чистую энергию: как работает это странное устройство
В Германии тестируют приливную электростанцию, которая работает как горнолыжный подъемник и имеет подводные кайты для получения чистой энергии. Устройство разработала компания enrope GmbH.
Немецкая исследовательская группа недавно разработала приливную электростанцию, которая питается от небольших воздушных змеев, закрепленных на циркулирующем кабеле и приводимых в движение течением воды. Проект получил название cableKites, пишет nachrichten.idw-online.de.
Новая система работает в канале Среднего Изара и имитирует конструкцию горнолыжного подъемника, работая полностью под водой. Вода в канале течет с постоянной скоростью 0,6 м/с, что сопоставимо с морскими условиями. Инженеры два года работали над концепцией, моделированием и созданием прототипа.
Подъемник, добывающий энергию
Конструкция очень похожа на подъемник: блоки, расположенные на обоих концах, направляют непрерывную петлю троса, к которой прикреплены небольшие управляемые током крыльчатые лопасти, или "воздушные змеи", подобно Т-образным перекладинам традиционного подъемника. Когда течение воды давит на воздушные змеи, их движение приводит в движение трос, который, в свою очередь, питает генераторы на блоках для выработки электроэнергии.
В отличие от горнолыжных подъемников, где трос приводится в движение шкивами, это устройство использует движение троса, приводимое в движение течением воды, для выработки электроэнергии на шкивах с помощью генераторов, пояснили разработчики. В этой инновационной системе воздушные змеи служат движущей силой подводной установки, работающей от кабеля.
Воздушных змеев спроектировали таким образом, чтобы они оставались устойчивыми в воде, эффективно преобразовывали ток в тягу и были экономичными в производстве, сказали инженеры.
Недавно исследователи провели испытания первого прототипа в канале Среднего Изара. Устройство весом около 90 кг и длиной 17,5 м было опущено в канал с помощью крана. Результаты показали, что воздушные змеи сохраняют устойчивое положение в течении и движутся в воде со скоростью до 1,5 м/с. Движение воздушных змеев напоминает "полет", поскольку вода ведет себя подобно воздуху, — просто она в тысячу раз плотнее. Это означает, что воздушные змеи могут быть в 1000 раз меньше крыла, вырабатывающего ту же энергию.
Ранее мы писали о том, что большую американскую свалку "завалили" 15 000 солнечных панелей. В штате Мэриленд (США) построили наземную солнечную электростанцию на месте бывшей свалки площадью 86 га. Она будет генерировать 8,2 миллиона киловатт-часов чистой электроэнергии.