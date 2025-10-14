Прощавайте, греблі: інноваційний німецький винахід докорінно змінить гідроенергетику

У Німеччині тестують приливну електростанцію, яка працює як гірськолижний підйомник і має підводні кайти для отримання чистої енергії. Пристрій розробила компанія enrope GmbH.

Німецька дослідницька група нещодавно розробила приливну електростанцію, яка живиться від невеликих повітряних зміїв, закріплених на циркулюючому кабелі, що приводяться в рух течією води. Проект отримав назву cableKites, пише nachrichten.idw-online.de.

Нова система працює в каналі Середнього Ізара та імітує конструкцію гірськолижного підйомника, працюючи повністю під водою. Вода в каналі тече з постійною швидкістю 0,6 м/с, що можна порівняти з морськими умовами. Інженери два роки працювали над концепцією, моделюванням і створенням прототипу.

Підйомник, що видобуває енергію

Конструкція дуже схожа на підйомник: блоки, розташовані на обох кінцях, спрямовують безперервну петлю троса, до якої прикріплені невеликі керовані струмом крильчасті лопаті, або "повітряні змії", подібно до Т-подібних поперечин традиційного підйомника. Коли течія води тисне на повітряні змії, їхній рух приводить у рух трос, який, своєю чергою, живить генератори на блоках для вироблення електроенергії.

На відміну від гірськолижних підйомників, де трос приводиться в рух шківами, цей пристрій використовує рух троса, що приводиться в рух течією води, для вироблення електроенергії на шківах за допомогою генераторів, пояснили розробники. У цій інноваційній системі повітряні змії служать рушійною силою підводної установки, що працює від кабелю.

Повітряних зміїв спроектували так, щоб вони залишалися стійкими у воді, ефективно перетворювали струм на тягу і були економічними у виробництві, сказали інженери.

Нещодавно дослідники провели випробування першого прототипу в каналі Середнього Ізара. Пристрій вагою близько 90 кг і довжиною 17,5 м було опущено в канал за допомогою крана. Результати показали, що повітряні змії зберігають стійке положення в течії і рухаються у воді зі швидкістю до 1,5 м/с. Рух повітряних зміїв нагадує "політ", оскільки вода поводиться подібно до повітря, — просто вона в тисячу разів щільніша. Це означає, що повітряні змії можуть бути в 1000 разів меншими за крило, що виробляє ту саму енергію.

