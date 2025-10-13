До 10 Гбит/с: новый стандарт Wi-Fi обещает невероятное ускорение интернета

Пока мир только начинает переходить на Wi-Fi 7, компания Huawei уже показала потенциал следующего стандарта — Wi-Fi 7 Advanced. Спецификация обеспечит скорость передачи данных до 10 Гбит/с и сделает Wi-Fi роутеры "умнее".

Related video

Протокол разработали в сотрудничестве с IEEE, и в нем делают упор не только на скорость, но и на интеллектуальные функции, безопасность и интеграцию с интернетом вещей (IoT), пишет TechRadar.

Wi-Fi 7 Advanced — это улучшенная версия Wi-Fi 7, которая предложит интересные возможности. Технологии Coordinated Scheduling и Spatial Reuse вдвое повышают скорость для каждого отдельного клиента. В частности, получится наладить корпоративные сети со скоростью 10 Гбит/с. Для обычных пользователей интернета такая цифра, как правило, избыточна — это необходимо для взаимодействия с дополненной реальностью и cовместной работы с применением ИИ.

Еще новый стандарт объединяет в себе Wi-Fi, IoT и сенсоры. Это позволит роутерам сканировать окружающее пространство. Например, система сможет определять присутствие людей в комнате для экономии энергии или, используя миллиметровые волны, отслеживать жизненные показатели (дыхание, сердцебиение) в медицинских учреждениях.

Что касается безопасности, функция Wi-Fi Shield будет использовать ИИ для шифрования трафика, предотвращая утечки данных. Кроме того, роутеры смогут в реальном времени обнаруживать вторжения в дом и даже находить скрытые камеры, сканируя весь диапазон частот.

Что будет с Wi-Fi 8

Появление Wi-Fi 7 Advanced несколько смешивает карты. Ранее предполагалось, что именно Wi-Fi 8 сосредоточится не столько на пиковых скоростях, сколько на стабильности, низких задержках и работе под высокой нагрузкой. Однако Wi-Fi 7 Advanced уже сейчас предлагает многие из этих функций, включая скорость в 10 Гбит/с, интеллектуальное зондирование и ИИ-безопасность.

Это может означать, что к моменту дебюта Wi-Fi 8 фокус сместится на еще более продвинутые апгрейды, такие как голографическая связь или полная интеграция с нейроинтерфейсами.

Раньше Фокус сообщал: эксперт раскрыл, от чего не спасает режим инкогнито в интернете. Многие думают, что неуязвимы в режиме "инкогнито" или "приватном режиме", которые предлагают многие браузеры, но это не так.