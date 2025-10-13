До 10 Гбіт/с: новий стандарт Wi-Fi обіцяє неймовірне прискорення інтернету

Поки світ тільки починає переходити на Wi-Fi 7, компанія Huawei вже показала потенціал наступного стандарту — Wi-Fi 7 Advanced. Специфікація забезпечить швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с і зробить Wi-Fi роутери "розумнішими".

Протокол розробили у співпраці з IEEE, і в ньому наголошують не тільки на швидкості, а й на інтелектуальних функціях, безпеці та інтеграції з інтернетом речей (IoT), пише TechRadar.

Wi-Fi 7 Advanced — це покращена версія Wi-Fi 7, яка запропонує цікаві можливості. Технології Coordinated Scheduling і Spatial Reuse вдвічі підвищують швидкість для кожного окремого клієнта. Зокрема, вийде налагодити корпоративні мережі зі швидкістю 10 Гбіт/с. Для звичайних користувачів інтернету така цифра, як правило, надлишкова — це необхідно для взаємодії з доповненою реальністю і спільної роботи із застосуванням ШІ.

Ще новий стандарт об'єднує в собі Wi-Fi, IoT і сенсори. Це дасть змогу роутерам сканувати навколишній простір. Наприклад, система зможе визначати присутність людей у кімнаті для економії енергії або, використовуючи міліметрові хвилі, відстежувати життєві показники (дихання, серцебиття) в медичних установах.

Що стосується безпеки, функція Wi-Fi Shield буде використовувати ШІ для шифрування трафіку, запобігаючи витоку даних. Крім того, роутери зможуть у реальному часі виявляти вторгнення в будинок і навіть знаходити приховані камери, скануючи весь діапазон частот.

Що буде з Wi-Fi 8

Поява Wi-Fi 7 Advanced дещо змішує карти. Раніше передбачалося, що саме Wi-Fi 8 зосередиться не стільки на пікових швидкостях, скільки на стабільності, низьких затримках і роботі під високим навантаженням. Однак Wi-Fi 7 Advanced вже зараз пропонує багато з цих функцій, включно зі швидкістю в 10 Гбіт/с, інтелектуальним зондуванням і ШІ-безпекою.

Це може означати, що до моменту дебюту Wi-Fi 8 фокус зміститься на ще більш просунуті апгрейди, такі як голографічний зв'язок або повна інтеграція з нейроінтерфейсами.

