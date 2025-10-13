Этой функции iPhone завидуют все владельцы Android: как ей воспользоваться (фото)

На iPhone реализован продвинутый глобальный поиск по системе. Его удобство и возможности все еще превосходят Android-аналоги, несмотря на попытки Samsung догнать конкурента.

Журналист несколько месяцев пользовался iPhone 16e после Samsung Galaxy, и признался, что именно этот нюанс заставил его по-новому взглянуть на iOS. Поначалу он даже не заметил эту функцию, но как только распробовал, уже не смог без нее обходиться, пишет Android Police.

В чем разница

И на iPhone, и на смартфонах Samsung есть инструмент общего поиска, который ищет сведения одновременно и в интернете, и на самом устройству (приложения, контакты, файлы, заметки). Но запускается он совершенно по-разному.

На Samsung (и многих Android-гаджетах): Чтобы запустить глобальный поиск, нужно сначала сделать свайп вверх, чтобы открыть меню всех приложений, и только там появится строка поиска. Это лишний шаг, который к тому же не всегда удобен для выполнения одной рукой.

На iPhone: Доступ к поиску Spotlight можно получить двумя способами. Первый — свайп вниз по центру рабочего стола. Второй, еще более удобный — это небольшая кнопка "Поиск" прямо над док-панелью. Она расположена именно там, где находится большой палец, когда вы держите телефон.

Строка поиска iOS и Samsung One UI Фото: Android Police

Именно эта маленькая, но продуманная деталь делает поиск на iPhone весьма удобным и быстрым. Это пример того, как Apple уделяет внимание мелочам, улучшающим пользовательский опыт. Кроме того, Spotlight позволяет выполнять быстрые действия (поставить будильник, запускать таймер) и глубже сканирует фирменные сервисы Apple. Не говоря уже о продвинутой синхронизации, если вы владеете несколькими гаджетами бренда.

Samsung на протяжении многих лет пытается улучшить свой поиск, но так и не смогла приблизиться к решению Apple. В старых версиях One UI доступ к Finder был спрятан в шторке быстрых настроек. В One UI 6 его оттуда убрали, оставив только в меню приложений. В One UI 7 строку переместили вниз экрана для удобства, но все равно для ее вызова нужно делать лишний свайп.

Хотя в остальном ОС Android все еще выигрывает в гибкости и кастомизации, именно приятные мелочи делают iOS привлекательной для многих пользователей.

