Цій функції iPhone заздрять усі власники Android: як нею скористатися (фото)

На iPhone реалізовано просунутий глобальний пошук по системі. Його зручність і можливості все ще перевершують Android-аналоги, незважаючи на спроби Samsung наздогнати конкурента.

Журналіст кілька місяців користувався iPhone 16e після Samsung Galaxy, і зізнався, що саме цей нюанс змусив його по-новому поглянути на iOS. Спочатку він навіть не помітив цю функцію, але щойно розсмакував, уже не зміг без неї обходитися, пише Android Police.

У чому різниця

І на iPhone, і на смартфонах Samsung є інструмент спільного пошуку, який шукає відомості одночасно і в інтернеті, і на самому пристрої (додатки, контакти, файли, нотатки). Але запускається він абсолютно по-різному.

На Samsung (і багатьох Android-гаджетах): Щоб запустити глобальний пошук, потрібно спочатку зробити свайп угору, щоб відкрити меню всіх застосунків, і тільки там з'явиться рядок пошуку. Це зайвий крок, який до того ж не завжди зручний для виконання однією рукою.

На iPhone: Доступ до пошуку Spotlight можна отримати двома способами. Перший — свайп вниз по центру робочого столу. Другий, ще зручніший — це невелика кнопка "Пошук" прямо над док-панеллю. Вона розташована саме там, де знаходиться великий палець, коли ви тримаєте телефон.

Рядок пошуку iOS і Samsung One UI Фото: Android Police

Саме ця маленька, але продумана деталь робить пошук на iPhone вельми зручним і швидким. Це приклад того, як Apple приділяє увагу дрібницям, що покращують користувацький досвід. Крім того, Spotlight дає змогу виконувати швидкі дії (поставити будильник, запускати таймер) і глибше сканує фірмові сервіси Apple. Не кажучи вже про просунуту синхронізацію, якщо ви володієте кількома гаджетами бренду.

Samsung протягом багатьох років намагається поліпшити свій пошук, але так і не змогла наблизитися до рішення Apple. У старих версіях One UI доступ до Finder був захований у шторці швидких налаштувань. В One UI 6 його звідти прибрали, залишивши тільки в меню додатків. В One UI 7 рядок перемістили вниз екрана для зручності, але все одно для його виклику потрібно робити зайвий свайп.

Хоча в іншому ОС Android все ще виграє в гнучкості та кастомізації, саме приємні дрібниці роблять iOS привабливою для багатьох користувачів.

