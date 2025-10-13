Китай разместит солнечные панели на высоте 3000 м: что это за "секретный" проект (фото)

На Тибетском плато высотой почти в 3000 метров Китай строит гигантскую сеть солнечных и ветряных электростанций. Этот амбициозный проект призван обеспечить страну дешевой и чистой энергией, питать дата-центры для развития ИИ и укрепить доминирование Китая в "зеленой" энергетике.

Солнечные панели простираются до горизонта, занимая площадь в семь раз больше Манхэттена. Они впитывают солнечный свет, который на такой высоте гораздо ярче из-за разреженного воздуха. Рядом стоят ветряные турбины, улавливающие ночной бриз. Все это вместе формирует мощную и сбалансированную энергосистему, пишет The New York Times.

В чем уникальность проекта

Китай — первая страна, которая использует высокогорье для производства возобновляемой энергии в таких масштабах. Тибетское плато идеально для этого подходит. Разреженный воздух пропускает больше солнечного света, увеличивая выработку, а низкие температуры повышают эффективность работы солнечных панелей. В отличие от других высокогорных регионов, большая часть плато в провинции Цинхай — это плоская пустыня, идеальная для размещения огромных солнечных ферм.

Главный объект — солнечный парк Талатан — уже является крупнейшим в мире. Его мощность составляет 16 930 мегаватт, чего достаточно для обеспечения энергией всего Чикаго. И он продолжает расширяться. Этот проект — часть глобальной стратегии Китая по достижению энергетической независимости и доминированию на рынке возобновляемой энергии.

Электричество от солнца и ветра в Цинхае на 40% дешевле, чем от угольных станций. Это позволяет питать гигантскую сеть высокоскоростных поездов и растущий флот электромобилей. Дешевая энергия дает КНР возможность производить еще больше солнечных панелей, укрепляя свои позиции на мировой арене. Вдобавок на плато строятся дата-центры, отвечающие за вычисления и разработку искусственного интеллекта. Холодный климат снижает затраты энергии, требуемой для их охлаждения.

Есть и риски

Несмотря на экологичный имидж, проект не лишен проблем. Строительство гигантских гидроэлектростанций для балансировки солнечной и ветряной генерации вызывает опасения у Индии: Китай получает контроль на стоком рек и может ограничить поставки воды в восточный регион страны, чтобы питать свои мощности. Кроме того, строительство ведется на землях, которые традиционно использовались тибетскими пастухами для выпаса скота.

