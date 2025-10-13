Китай розмістить сонячні панелі на висоті 3000 м: що це за "секретний" проєкт (фото)

На Тибетському плато висотою майже в 3000 метрів Китай будує гігантську мережу сонячних і вітряних електростанцій. Цей амбітний проєкт покликаний забезпечити країну дешевою і чистою енергією, живити дата-центри для розвитку ШІ і зміцнити домінування Китаю в "зеленій" енергетиці.

Сонячні панелі простягаються до горизонту, займаючи площу в сім разів більшу за Мангеттен. Вони вбирають сонячне світло, яке на такій висоті набагато яскравіше через розріджене повітря. Поруч стоять вітряні турбіни, що вловлюють нічний бриз. Усе це разом формує потужну і збалансовану енергосистему, пише The New York Times.

У чому унікальність проєкту

Китай — перша країна, яка використовує високогір'я для виробництва відновлюваної енергії в таких масштабах. Тибетське плато ідеально для цього підходить. Розріджене повітря пропускає більше сонячного світла, збільшуючи вироблення, а низькі температури підвищують ефективність роботи сонячних панелей. На відміну від інших високогірних регіонів, більша частина плато в провінції Цинхай — це плоска пустеля, ідеальна для розміщення величезних сонячних ферм.

Головний об'єкт — сонячний парк Талатан — уже є найбільшим у світі. Його потужність становить 16 930 мегават, чого достатньо для забезпечення енергією всього Чикаго. І він продовжує розширюватися. Цей проєкт — частина глобальної стратегії Китаю з досягнення енергетичної незалежності та домінування на ринку відновлюваної енергії.

Сонячний парк Талатан на карті Фото: The New York Times

Електрика від сонця і вітру в Цинхаї на 40% дешевша, ніж від вугільних станцій. Це дає змогу живити гігантську мережу високошвидкісних поїздів і зростаючий флот електромобілів. Дешева енергія дає КНР можливість виробляти ще більше сонячних панелей, зміцнюючи свої позиції на світовій арені. До того ж на плато будуються дата-центри, що відповідають за обчислення і розробку штучного інтелекту. Холодний клімат знижує витрати енергії, необхідної для їх охолодження.

Є й ризики

Незважаючи на екологічний імідж, проєкт не позбавлений проблем. Будівництво гігантських гідроелектростанцій для балансування сонячної та вітряної генерації викликає побоювання в Індії: Китай отримує контроль над стоком річок і може обмежити постачання води в східний регіон країни, щоб живити свої потужності. Крім того, будівництво ведеться на землях, які традиційно використовувалися тибетськими пастухами для випасу худоби.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі щохвилини захоплюють цілу країну. В Австралії роботи зі штучним інтелектом встановлюють майже півмільйона сонячних панелей на новій електростанції, роблячи це швидше й ефективніше за будь-яку людську бригаду.