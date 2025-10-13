iPhone Fold заинтриговал необычным дизайном: чем удивит складная новинка (фото)

Apple работает над складным iPhone, и, судя по последним слухам, он получит весьма необычный внешний вид. По мнению инсайдеров, это будет не просто имиджевый флагман, но и ультимативный гаджет для мобильного гейминга.

Хотя специализированные игровые смартфоны сегодня представлены в Android-сегменте, именно на iOS выходят многих консольные хиты, такие как Assassin's Creed: Shadows, Death Stranding и Resident Evil 4. С релизом iOS 26 компания добавила приложение Games и игровой режим. Следующим шагом в этом направлении может стать складной iPhone, пишет TechRadar.

Не такой, как все

Согласно утечкам, Apple не будет копировать дизайн Samsung Galaxy Z Fold. Вместо этого iPhone Fold получит широкий внутренний экран в стиле iPad mini и более приземистый внешний дисплей, похожий на паспорт.

Внутренний дисплей: Ожидается, что его диагональ составит около 7,7 дюйма, а соотношение сторон — 14:10. Это более "квадратный" формат, чем у iPad mini, но он все равно будет гораздо шире, чем у конкурентов.

Внешняя панель: Ее точные форма и размер пока неизвестны, но "паспортный" формат намекает на то, что он будет более шире и короче, чем у обычных смартфонов.

Неофициальный рендер iPhone Fold Фото: macrumors.com

Именно такая форма внутреннего экрана может сделать iPhone Fold идеальным устройством для игр. Многие современные "раскладушки" обладают почти квадратным внутренним дисплей, что неудобно для многих игр, особенно для шутеров от первого лица, где важно широкое поле зрения. Играть в Call of Duty Mobile на Galaxy Z Fold удобнее на узком внешнем, а не на внутреннем экране.

iPhone Fold с его 7,7-дюймовой матрицей, мощным чипом серии "A" и емкой батареей сможет предложить игровой опыт, сопоставимый с Nintendo Switch 2, но в более компактном и портативном корпусе. В сложенном виде он будет лишь немного крупнее Galaxy Z Flip.

Когда ждать

По слухам, Apple трудится над складным iPhone уже не первый год, но точной даты выхода пока нет. Оптимистичные прогнозы указывают на 2026 или 2027 год. Ожидаемая цена — примерно 2000 долларов.

