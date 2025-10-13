iPhone Fold заінтригував незвичайним дизайном: чим здивує складна новинка (фото)

Apple працює над складним iPhone, і, судячи з останніх чуток, він отримає вельми незвичайний зовнішній вигляд. На думку інсайдерів, це буде не просто іміджевий флагман, а й ультимативний гаджет для мобільного геймінгу.

Хоча спеціалізовані ігрові смартфони сьогодні представлені в Android-сегменті, саме на iOS виходять багато консольних хітів, таких як Assassin's Creed: Shadows, Death Stranding і Resident Evil 4. З релізом iOS 26 компанія додала додаток Games та ігровий режим. Наступним кроком у цьому напрямку може стати складаний iPhone, пише TechRadar.

Не такий, як усі

Згідно з витоками, Apple не буде копіювати дизайн Samsung Galaxy Z Fold. Замість цього iPhone Fold отримає широкий внутрішній екран у стилі iPad mini і більш присадкуватий зовнішній дисплей, схожий на паспорт.

Внутрішній дисплей: Очікується, що його діагональ складе близько 7,7 дюйма, а співвідношення сторін — 14:10. Це більш "квадратний" формат, ніж у iPad mini, але він все одно буде набагато ширшим, ніж у конкурентів.

Зовнішня панель: Її точні форма і розмір поки що невідомі, але "паспортний" формат натякає на те, що він буде ширшим і коротшим, ніж у звичайних смартфонів.

Неофіційний рендер iPhone Fold Фото: macrumors.com

Саме така форма внутрішнього екрана може зробити iPhone Fold ідеальним пристроєм для ігор. Багато сучасних "розкладачок" мають майже квадратний внутрішній дисплей, що незручно для багатьох ігор, особливо для шутерів від першої особи, де важливе широке поле зору. Грати в Call of Duty Mobile на Galaxy Z Fold зручніше на вузькому зовнішньому, а не на внутрішньому екрані.

iPhone Fold з його 7,7-дюймовою матрицею, потужним чипом серії "A" і ємною батареєю зможе запропонувати ігровий досвід, який можна порівняти з Nintendo Switch 2, але в більш компактному і портативному корпусі. У складеному вигляді він буде лише трохи більшим за Galaxy Z Flip.

Коли чекати

З чуток, Apple працює над складним iPhone вже не перший рік, але точної дати виходу поки немає. Оптимістичні прогнози вказують на 2026 або 2027 рік. Очікувана ціна — приблизно 2000 доларів.

