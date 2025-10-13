Солнечные панели "отвернули" от солнца: странным образом они генерируют энергию (фото)

В Германии введена в эксплуатацию "первая в мире" вертикальная плавучая солнечная электростанция. Система также улучшает качество воды и создает новые места обитания для рыб и птиц.

Электростанция компании SINN Power располагается в Баварии и имеет установленную мощность 1,87 МВт. Она будет вырабатывать около 2 ГВт*ч электроэнергии в год, пишет interestingengineering.com.

Установка обеспечит электроэнергией сотни домохозяйств, занимая всего 4,65% площади поверхности озера. Она уже снизила потребление энергии из сети почти на 60% и может достичь эффективности до 70% после полной оптимизации.

Прорыв в области плавучих солнечных панелей

Запатентованная компанией система Skipp-Float представляет собой фотоэлементы с вертикальной ориентацией по направлению "восток-запад". Панели разделены водными коридорами шириной не менее 4 м, что обеспечивает светоотражение и циркуляцию воздуха. Такая компоновка способствует более сбалансированной выработке электроэнергии в течение дня и увеличивает ее выработку в утренние и вечерние часы, когда обычные фотоэлектрические установки производят меньше электроэнергии.

Килевидная конструкция закрепляет модули на глубине около 1,6 м под поверхностью, что позволяет им перемещаться в зависимости от силы ветра и уровня воды. Кроме того, станция подключается к сети через кабель и береговую точку питания. Это обеспечивает плавную передачу энергии без нарушения экосистемы озера.

Фотоэлементы с вертикальной ориентацией по направлению "восток-запад" Фото: SINN Power

Вертикальное решение для солнечных батарей

В SINN Power заявили, что с учетом строительства второй очереди мощностью 1,7 МВт, которая в настоящее время находится в стадии разработки, общая площадь, занимаемая электростанцией, составит менее 10% озера. Между тем, предварительный экологический мониторинг показал, что установка не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

В свою очередь, компания сообщила, что система улучшила качество воды и создала новые места обитания для рыб и водоплавающих птиц вокруг плавучих конструкций.

Вертикальная солнечная система подходит для искусственных водоемов глубиной более 1,6 м и ориентирована на промышленных и крупных потребителей, которым требуется стабильная электроэнергия, не требующая подключения к электросети. Она также может использоваться на море, говорится в материале.

Ранее мы писали, что американскую свалку "завалили" тысячами солнечных панелей. В штате Мэриленд (США) построили наземную солнечную электростанцию ​​на месте бывшей свалки площадью 86 га. Она будет генерировать 8,2 миллиона киловатт-часов чистой электроэнергии.