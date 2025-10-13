Сонячні панелі "відвернули" від сонця: дивним чином вони генерують енергію (фото)

У Німеччині введено в експлуатацію "першу у світі" вертикальну плавучу сонячну електростанцію. Система також покращує якість води і створює нові місця проживання для риб і птахів.

Електростанція компанії SINN Power розташовується в Баварії і має встановлену потужність 1,87 МВт. Вона вироблятиме близько 2 ГВт*год електроенергії на рік, пише interestingengineering.com.

Установка забезпечить електроенергією сотні домогосподарств, займаючи всього 4,65% площі поверхні озера. Вона вже знизила споживання енергії з мережі майже на 60% і може досягти ефективності до 70% після повної оптимізації.

Прорив у галузі плавучих сонячних панелей на плавучих платформах

Запатентована компанією система Skipp-Float являє собою фотоелементи з вертикальною орієнтацією у напрямку "схід-захід". Панелі розділені водними коридорами завширшки щонайменше 4 м, що забезпечує світловідбивання і циркуляцію повітря. Таке компонування сприяє більш збалансованому виробленню електроенергії протягом дня і збільшує її вироблення в ранкові та вечірні години, коли звичайні фотоелектричні установки виробляють менше електроенергії.

Кільовидна конструкція закріплює модулі на глибині близько 1,6 м під поверхнею, що дає змогу їм переміщатися залежно від сили вітру та рівня води. Крім того, станція підключається до мережі через кабель і берегову точку живлення. Це забезпечує плавну передачу енергії без порушення екосистеми озера.

Вертикальне рішення для сонячних батарей

У SINN Power заявили, що з урахуванням будівництва другої черги потужністю 1,7 МВт, яка нині перебуває на стадії розроблення, загальна площа, яку займає електростанція, становитиме менше 10% озера. Тим часом попередній екологічний моніторинг показав, що установка не чинить негативного впливу на навколишнє середовище.

Зі свого боку, компанія повідомила, що система поліпшила якість води і створила нові місця проживання для риб і водоплавних птахів навколо плавучих конструкцій.

Вертикальна сонячна система підходить для штучних водойм глибиною понад 1,6 м і орієнтована на промислових і великих споживачів, яким потрібна стабільна електроенергія, що не потребує підключення до електромережі. Вона також може використовуватися на морі, йдеться в матеріалі.

